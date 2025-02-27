Σε συζητήσεις το Παρίσι με το Κίεβο για πρόσβαση σε ουκρανικές πρώτες ύλες

Η Γαλλία θα προτείνει στις ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργήσουν «αποθέματα όπλων» στο έδαφός τους τα οποία θα μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία, αν χρειαστεί, προκειμένου να αποτραπεί νέα επίθεση της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί μιλώντας στο Franceinfo.

Παράλληλα, γνωστοποίησε πως η Γαλλία, παράλληλα με τις ΗΠΑ, συζητά από τον Οκτώβριο με την Ουκρανία το ενδεχόμενο να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιες ουκρανικές πρώτες ύλες, κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Δεν συμμετέχουμε στις συζητήσεις που αφορούν τις ΗΠΑ (και την Ουκρανία), αλλά πρέπει να γνωρίζεται ότι εγώ ο ίδιος με τον ομόλογό μου, τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, συζητάμε για το θέμα αυτό για τις δικές μας ανάγκες», σημείωσε.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας περιλαμβάνουν πολλά πιθανά επίπεδα», είπε επίσης ο υπουργός Άμυνας, κάνοντας λόγο κυρίως «για το θέμα της δημιουργίας αποθεμάτων όπλων στην Ευρώπη (…) για την Ουκρανία, κάτι που θα είναι ένας πραγματικός αποτρεπτικός παράγοντας σε περίπτωση που ξεκινήσει και πάλι ο πόλεμος».

«Είναι μια ιδέα που θα βάλουμε στο τραπέζι για να την εξετάσουν οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες», πρόσθεσε.

Απέναντι σε μια Ρωσία που παραμένει απειλητική, η δημιουργία τέτοιων αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών θα επιτρέψει επίσης στις ευρωπαϊκές χώρες να μην ρίξουν τις άμυνές τους και να διατηρήσουν την παραγωγή των αμυντικών τους βιομηχανιών μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, επεσήμανε το περιβάλλον του Γάλλου υπουργού.

Την ώρα που η συζήτηση επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία προκειμένου να εγγυηθούν μια μελλοντική εκεχειρία, ο Λεκορνί παραδέχθηκε ότι «υπάρχει ένα πλαίσιο προβληματισμού το οποίο αφορά την ύπαρξη ειρηνευτικών δυνάμεων, δηλαδή μόλις σιγήσουν τα όπλα να υπάρχουν δυνάμεις που να μπορούν να εγγυηθούν» την εκεχειρία.

Όμως «η καλύτερη εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία είναι ο ουκρανικός στρατός», υπογράμμισε ο Γάλλος υπουργός.

«Αυτό που συζητείται τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι ο ουκρανικός στρατός θα εξακολουθήσει να μπορεί να αμύνεται όχι μόνο τώρα, αλλά ακόμη και όταν σιγήσουν τα όπλα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

