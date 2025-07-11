Γάλλος δισεκατομμυριούχος, που επιθυμούσε να διαθέσει μέρος της περιουσίας του για να προωθήσει την υπερφιλελεύθερη, αντιμεταναστευτική ατζέντα πέρασε από αστυνομική ανάκριση πέρυσι στο πλαίσιο ανοιχτής έρευνας για παραβάσεις που εντοπίστηκαν αναφορικά με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του μεγαλύτερου ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας.

Η εισαγγελία της Μασσαλίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι εξέτασε τον Pierre-Edouard Stérin, έναν διακριτικό και εσωστρεφή ως προς την παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης μεγιστάνα, που κέρδισε τα πρώτα του εκατομμύρια με την εταιρεία δωροκαρτών Smartbox, τον Ιούνιο του 2024.

Η ανάκριση έγινε στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με δάνεια ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκαν σε διάφορους υποψηφίους της Εθνικής Συσπείρωσης για να βοηθήσουν στην πληρωμή των εκστρατειών τους στις τοπικές εκλογές του 2020 και στις περιφερειακές εκλογές του 2021, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών σε μεγάλες πόλεις όπως η Λυών και η Νίκαια, στις οποίες η ακροδεξιά τελικά έχασε.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην υπόθεση, η οποία είναι ανοικτή από τον Ιανουάριο του 2021, ώστε να απαγγελθούν κατηγορίες που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με βάση ύποπτες κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Εκπρόσωπος του Stérin επιβεβαίωσε στο POLITICO ότι ο δισεκατομμυριούχος είχε ανακριθεί από την αστυνομία, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση.

«Ο Pierre-Edouard Stérin δεν συμμετείχε ποτέ, άμεσα ή έμμεσα, σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας», ανέφερε η δήλωση. «Τα εν λόγω δάνεια, που έγιναν με προσωπική ιδιότητα, δομήθηκαν από εμπειρογνώμονα σε θέματα πολιτικής χρηματοδότησης και δηλώθηκαν».

Αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις στη Γαλλία για τη χρηματοδότηση κομμάτων

Οι ιδιώτες μπορούν να στηρίζουν οικονομικά πολιτικές εκστρατείες, αλλά η πρακτική αυτή υπόκειται σε αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις στη Γαλλία. Ένα άτομο μπορεί να χορηγήσει χρήματα για μία προεκλογική εκστρατεία, αλλά δεν μπορεί να το κάνει «σε συστηματική βάση», σύμφωνα με τη γαλλική αρχή που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη των νόμων περί χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών.

Αφού λειτουργούσε με σχετική ανωνυμία για χρόνια από το Βέλγιο, όπου ζει ως καθ' ομολογίαν φορολογικός εξόριστος, ο Stérin ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο ως μέρος μιας προσπάθειας για τη ριζική αναδιαμόρφωση της γαλλικής πολιτικής σκηνής ώστε αυτή να ευθυγραμμιστεί με τον οικονομικό φιλελευθερισμό και τον κοινωνικό συντηρητισμό, στοιχεία που ο ίδιος πρεσβεύει.

Η Εθνική Συσπείρωση έχει απόλυτη ανάγκη από αυτά τα εκατομμύρια, καθώς οι ηγέτες της υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι το κόμμα αναγκάζεται να αναζητήσει εναλλακτική χρηματοδότηση επειδή οι γαλλικές τράπεζες αρνούνται συστηματικά την πίστωση.

«Φύλλο και φτερό» τα οικονομικά στοιχεία του κόμματος

Τέτοιες προσπάθειες έχουν συχνά φέρει τη Λεπέν και τους συμμάχους της στο στόχαστρο των ερευνητών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έγινε έφοδος στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Παρίσι στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας για άλλα δυνητικά παράνομα δάνεια που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2022, των επακόλουθων βουλευτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2024.

Η Εθνική Συσπείρωση και ο πρόεδρός της, Ζορντάν Μπαρντελά, κατήγγειλαν την έφοδο ως πολιτική επίθεση εναντίον ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Αλλά ο κατάλογος των νομικών και οικονομικών υποθέσεων γύρω από την ακροδεξιά δύναμη συνεχίζει να αυξάνεται.

Εκτός από την έρευνα για τον Stérin και την έφοδο αυτής της εβδομάδας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τη φερόμενη κατάχρηση κεφαλαίων από την καταργηθείσα πλέον ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέλος της οποίας ήταν η Εθνική Συσπείρωση.

Και νωρίτερα φέτος, η Λεπέν κρίθηκε ένοχη για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επιβλήθηκε άμεση πενταετής απαγόρευση να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα, γεγονός που ουσιαστικά της στερεί τη δυνατότητα να κατέβει στις επόμενες προεδρικές εκλογές, εκτός εάν ένα εφετείο ανατρέψει την απόφαση το επόμενο καλοκαίρι. Η Λεπέν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την αθωότητά της.

