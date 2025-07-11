Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε πολυκατοικία 17 ορόφων στο νότιο Λονδίνο

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περίπου 70 πυροσβέστες με δέκα πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν την πυρκαγιά

Walworth

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο νότιο Λονδίνο, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας 17 ορόφων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον 11ο όροφο, με το διαμέρισμα να καταστρέφεται ολοσχερώς, ενώ πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση. 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περίπου 70 πυροσβέστες με δέκα πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε άλλους ορόφους.

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι ένοικοι, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε την πρώτη από περίπου 45 κλήσεις στις 13:55 (τοπική ώρα) ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 15:00.

