Πυρκαγιά σε πολυκατοικία 17 ορόφων στο νότιο Λονδίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο νότιο Λονδίνο, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας 17 ορόφων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον 11ο όροφο, με το διαμέρισμα να καταστρέφεται ολοσχερώς, ενώ πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Crews are tackling a fire on the 11th floor of a block of flats in #Walworth.



Smoke is beginning to subside, but we'd still advise keeping windows & doors closed for the meantime if you live in the vicinity.



Please continue to avoid the area https://t.co/DWBUNh0V2I pic.twitter.com/jCdtJ4rYzK — London Fire Brigade (@LondonFire) July 11, 2025

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περίπου 70 πυροσβέστες με δέκα πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε άλλους ορόφους.

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι ένοικοι, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε την πρώτη από περίπου 45 κλήσεις στις 13:55 (τοπική ώρα) ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 15:00.

Πηγή: skai.gr

