Μόνο μικρό μέρος των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν καταστράφηκε από τον αμερικανικό βομβαρδισμό, ενώ το μεγαλύτερο παραμένει στα χέρια των αρχών, αποκάλυψε ο επικεφαλής των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών, παρουσιάζοντας μία διαφορετική εκτίμηση από εκείνη των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας πληροφοριών ανέφερε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα και έχει καθυστερήσει κατά αρκετούς μήνες, αλλά το μεγαλύτερο μέρος εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένει υπό τον έλεγχο των ιρανικών αρχών.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI, ο Νικολά Λερνέρ, επικεφαλής της DGSE, ανέφερε ότι αν και η Γαλλία έχει ενδείξεις για το πού βρίσκονται τα αποθέματα ουρανίου, δεν μπορεί να υπάρξει καμία βεβαιότητα μέχρι να επιστρέψουν οι επιθεωρητές του ΟΗΕ στη χώρα.



