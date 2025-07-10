Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο εξακολουθεί να παραμένει σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, παρά τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ημέρου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν τον προηγούμενο μήνα.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, βάσει στοιχείων των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν δεν απομακρύνθηκε το απόθεμα των περίπου 400 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% πριν από τα πλήγματα – και δεν έχει μετακινηθεί ούτε έκτοτε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ενδέχεται οι Ιρανοί να έχουν ακόμη πρόσβαση στο εμπλουτισμένο ουράνιο στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν – όπου και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) εκτιμούσε πως φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος πριν από τη σύρραξη – ωστόσο τόνισε πως οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε πως το Ισραήλ πρέπει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενάντια στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για να εμποδίσει την Τεχεράνη από το να το επαναφέρει.

«Χρειάζεται να διαμορφώσουμε ένα πλάνο επιβολής για να αποτρέψουμε την ανασύσταση των ικανοτήτων που διέθετε το Ιράν πριν από τον πόλεμο», είπε ο Κατς, προειδοποιώντας ότι «ο εχθρός μαθαίνει και προετοιμάζεται — και η πρόκληση για εμάς είναι να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας ώστε να μην βρεθούμε προ απροόπτου».

Πηγή: skai.gr

