Ισραήλ: Θα ενταθούν οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πήγε σήμερα στον νότιο Λίβανο και προειδοποίησε ότι «θα εντατικοποιηθούν» οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή του Ρας ελ Μπαγιάντα, το βορειότερο σημείο του νοτίου Λιβάνου όπου ενεργούν επί του παρόντος οι Ισραηλινοί στρατιώτες» αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.

«Οι ζημιές που επιφέρουμε στη Χεζμπολάχ θα αυξηθούν», είπε στους στρατιώτες, υποστηρίζοντας ότι «περισσότεροι από 1.000 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν» αφού ξανάρχισε ο πόλεμος, στις 2 Μαρτίου.

Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις του σε θέσεις της Χεζμπολάχ και οι στρατιώτες προχωρούν στη μεθόριο, όπου το Ισραήλ λέει ότι θέλει να φτιάξει μια «ζώνη ασφαλείας». Ο στρατός σκοπεύει «να απωθήσει την απειλή για τις κοινότητες του βόρειου» Ισραήλ και «θα παραμείνουμε σε αυτή τη γραμμή για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.

Απόψε, βομβαρδίστηκε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία της πόλης Αΐν Σααντέχ, ανατολικά της Βηρυτού, στους λόφους που βλέπουν στην πρωτεύουσα, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο Ani. Ο τομέας αυτός μέχρι τώρα δεν είχε μπει στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.