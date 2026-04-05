Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν, επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ προκειμένου να αποφευχθεί το νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί επιχειρήσεις και καταστρέφει χωριά, να μετατραπεί σε νέα Γάζα, η οποία ισοπεδώθηκε από τον πόλεμο.
"Είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ ίσως να επιθυμεί να κάνει τον νότιο Λίβανο σαν τη Γάζα (...) η Γάζα καταστράφηκε, υπήρξαν εκεί περισσότεροι από 70.000 νεκροί και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να διαπραγματευθούν", σημείωσε ο Αούν.
"Γιατί να μην διαπραγματευθούμε για να αποφύγουμε αυτές τις τραγωδίες (...) να σώσουμε όσα σπίτια απομένουν που δεν έχουν καταστραφεί ακόμη;", διερωτήθηκε.
