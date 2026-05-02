Iσραήλ: Σύλληψη 36χρονου για επίθεση σε Γαλλίδα καλόγρια στην Ιερουσαλήμ

Η γυναίκα με γκρίζα στολή πέφτει και χτυπά το κεφάλι της σε πέτρα από δράστη που τη σπρώχνει τρέχοντας από πίσω της και απομακρύνεται

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο άνδρα ως ύποπτο για επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα σε συνέχεια βίντεο που δείχνει μια Γαλλίδα καλόγρια να δέχεται επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η γυναίκα με γκρίζα στολή πέφτει και χτυπά το κεφάλι της σε πέτρα από δράστη που τη σπρώχνει τρέχοντας από πίσω της και απομακρύνεται, αλλά στη συνέχεια επιστρέφει για να την κλωτσήσει καθώς βρίσκεται στο έδαφος, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή αστυνομία. Σχόλια κατά την ανάρτηση του βίντεο περιγράφουν άνδρα που φοράει εβραϊκό κιπά.

