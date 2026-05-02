Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διαπίστωσε ότι υπήρχε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτούσε άμεσες πωλήσεις σε αυτές τις χώρες και έτσι παρακάμθηκε η εξέταση από το Κογκρέσο για τις πωλήσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ειδικότερα, το Ισραήλ προτίθεται να αποκτήσει συστήματα APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) εκτιμώμενης αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων, το Κατάρ πυραύλους Patriot και συναφή εξοπλισμό αξίας 4,01 δισ. δολαρίων καθώς και APKWS αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων, το Κουβέιτ σύστημα διοίκησης IBCS (Integrated Battle Command System) αξίας 2,5 δισεκ. δολαρίων, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα APKWS αξίας 147,6 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έγινε εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τρεις εβδομάδες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

