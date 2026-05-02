Σε 13 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, ανεβάζει τον απολογισμό θυμάτων από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο ισραηλινός στρατός παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 17 Απριλίου.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων στη Ζραρίγια, κοντά στη Σιδώνα, στη νότια πόλη Σαμάα όπου «επλήγησαν μοναστήρι και σχολείο», αλλά και στην Τύρο.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για μια σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και θέσεων στο νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε εννέα διαφορετικές επιχειρήσεις με στόχο ισραηλινά στρατεύματα, μερικά από αυτά εντός λιβανέζικου εδάφους, και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος της γραμμής προς το βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) είχαν στόχο στο βόρειο Ισραήλ, εκ των οποίων δύο καταρρίφθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

