Ισραήλ: Στρατιώτες κατηγορούνται για κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατούμενου 

Ένταση, συμπλοκές, διαδήλωση και πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασαν σήμερα εντός του Ισραήλ, έπειτα από έφοδο αξιωματικών της ισραηλινής στρατονομίας στο κέντρο κράτησης Σντε Τιμάν στο νότιο Ισραήλ, για να συλλάβουν Ισραηλινούς στρατιώτες που κατηγορούνται ότι κακοποίησαν σοβαρά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο.

Τα σκληροπυρηνικά μέλη της ισραηλινής ακροδεξιάς κυβέρνησης αντέδρασαν αμέσως και μια διαδήλωση έξω από το κέντρο κράτησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF) υπογράμμιζε: «Έπειτα από υποψίες σοβαρής κακοποίησης ενός κρατουμένου που κρατείτο στο κέντρο κράτησης Σντε Τιμάν, ξεκίνησε έρευνα από τη στρατονομία με εντολή του στρατιωτικού εισαγγελέα». Αξιωματικοί της Στρατονομίας προσπάθησαν να συλλάβουν στρατιώτες που φρουρούσαν ‘τρομοκράτες’ από τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο έρευνας για περιστατικό ύποπτης «σοβαρής κακοποίησης κρατουμένου».

Αργότερα ο στρατός τόνισε πως εννέα στρατιώτες κρατούνται για ανάκριση για φερόμενη κακοποίηση ενός "τρομοκράτη" κρατούμενου στο κέντρο κράτησης. Οι στρατιώτες οδηγούνται για ανάκριση. Τουλάχιστον δέκα στρατιώτες είναι ύποπτοι για κακοποίηση του κρατούμενου, δηλαδή υπάρχει και ένας δέκατος ύποπτος που δεν έχει συλληφθεί ακόμη, πρόσθεσε ο IDF, θεωρώντας ότι η έφοδος στο κέντρο έληξε.

Οι στρατιώτες στο κέντρο προέβαλαν αντίδραση και σημειώθηκαν συμπλοκές και λογομαχίες.

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας και βίντεο που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη σύλληψη των στρατιωτών στο κέντρο κράτησης, προσωπικό της στρατιωτικής αστυνομίας συγκρούστηκε με ορισμένους από τους στρατιώτες που αντιστάθηκαν στη σύλληψη και ταμπουρώθηκαν στις εγκαταστάσεις. Πολλοί στρατιώτες αντιστάθηκαν στις συλλήψεις και σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ στρατιωτών και στρατονομίας

Σύμφωνα με αναφορές στρατιώτες χρησιμοποίησαν επίσης σπρέι πιπεριού κατά μελών της στρατονομίας.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Νετανιάχου Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που πήγε στο σημείο χαρακτήρισε ντροπιαστική την επέμβαση της στρατονομίας. «Το θέαμα αξιωματικών της στρατονομίας να έρχονται να συλλαμβάνουν τους καλύτερους ήρωές μας στο κέντρο κράτησης του Σντε Τιμάν δεν είναι τίποτα λιγότερο από ντροπιαστικό. Συνιστώ στον υπουργό Άμυνας, στον αρχηγό του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού (IDF) και στις στρατιωτικές αρχές να στηρίξουν τους πολεμιστές μας και να μάθουν από τον τρόπο λειτουργίας της σωφρονιστικής υπηρεσίας: η ελαφρά μεταχείριση των τρομοκρατών έχει τελειώσει. Οι στρατιώτες πρέπει να έχουν την πλήρη υποστήριξή μας», είπε. Ανέφερε ότι μέλη του ακροδεξιού κόμματός του κατευθύνονται προς το κέντρο κράτησης, που βρίσκεται στο νότιο Ισραήλ, για να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις στρατιωτών του IDF για φερόμενη κακοποίηση κρατουμένων.

«Θα ενωθούμε ενάντια στους IDF που συλλαμβάνει συναδέλφους μας στρατιώτες», είπε ένας στρατιώτης. «Η στρατονομία ήρθε να μας συλλάβει γιατί είμαστε υπεύθυνοι για τους τρομοκράτες της Νούχμπα. Κάθε Ισραηλινός θα πρέπει να βγει στους δρόμους για να μας στηρίξει, δεν είμαι έτοιμος για την ντροπή να με συλλάβουν - έδωσα τη ζωή μου για σας, για τη χώρα μου», είπε ένας άλλος στρατιώτης.

Ο γιος του πρωθυπουργού Νετανιάχου τόνισε ότι η δίωξη των κρατικών αρχών είναι «εγκληματική και αντισιωνιστική» αναφερόμενος στο συμβάν.

Ένα άλλο μέλος της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς, κατήγγειλε τις συλλήψεις Ισραηλινών στρατιωτικών. «Οι στρατιώτες των IDF αξίζουν σεβασμό», είπε, και να μην αντιμετωπίζονται ως «εγκληματίες». Κάλεσε παράλληλα τον Στρατιωτικό Εισαγγελέα του Ισραηλινού Στρατού Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι να «πάρει τα χέρια του από τους ηρωικούς πολεμιστές μας».

Το υπουργικό συμβούλιο ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρίαση στην Κνεσέτ με αντικείμενο συζήτησης τη σύλληψη των στρατιωτών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ, Γιούλι Έντελσταϊν, ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει επείγουσα ακροαματική διαδικασία αύριο για το ζήτημα. «Δεν θα μείνω άπραγος μπροστά σε σκηνές όπως αυτή που είδαμε σήμερα στη βάση στο Σντε Τιμάν», είπε ο Έντελσταϊν.

«Μια κατάσταση κατά την οποία μασκοφόροι στρατιωτικοί αστυνομικοί εισέβαλαν σε βάση των IDF, κάτι που δεν είναι αποδεκτό για μένα και δεν θα επιτρέψω να συμβεί ξανά. Οι στρατιώτες μας δεν είναι εγκληματίες και αυτή η περιφρονητική καταδίωξη των στρατιωτών μας είναι απαράδεκτη για μένα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

