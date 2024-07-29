Η ιταλική οικονομική αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση αγαθών ύψους σαράντα ενός εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ανήκαν σε Ρώσο επιχειρηματία. Η ιταλική δικαιοσύνη έλαβε τη σχετική απόφαση, μετά από αίτημα της ουκρανικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς.

Σύμφωνα με τον Τύπο, πρόκειται για επενδύσεις σε ακίνητα και εταιρικές μετοχές, η αγορά των οποίων είχε γίνει με κεφάλαια που αποκτήθηκαν παράνομα.

Ο επιχειρηματίας, του οποίου δεν έγιναν γνωστά τα στοιχεία, κατηγορείται για απάτες σε βάρος δημόσιας ουκρανικής επιχείρησης και για διαφθορά δημοσίων λειτουργών της χώρας. To συνολικό ύψος της απάτης, σε βάρος εταιρίας του γεωργικού τομέα, φέρεται να ξεπερνά τα εξήντα εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

