Γερμανία: Καταδικάζει την επίθεση με ρουκέτες σε γήπεδο στα Υψίπεδα του Γκολάν - «Απαράδεκτες επιθέσεις από την Χεζμπολάχ» 

Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν ζήτησε από το Ιράν να ασκήσει την επιρροή του στη Χεζμπολάχ 

Χεζμπολάχ

Η γερμανική κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την επίθεση με ρουκέτες σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα Υψίπεδα του Γκολάν.

«Η σκέψη μας τώρα είναι στους συγγενείς των θυμάτων», δήλωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν και χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις «από την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο». «Πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος η ανάφλεξη. Το Ιράν καλείται να χρησιμοποιήσει την επιρροή του προκειμένου να διασφαλίσει την αποκλιμάκωση», πρόσθεσε η κυρία Χόφμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

