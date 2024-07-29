Η γερμανική κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την επίθεση με ρουκέτες σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα Υψίπεδα του Γκολάν.

«Η σκέψη μας τώρα είναι στους συγγενείς των θυμάτων», δήλωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν και χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις «από την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο». «Πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος η ανάφλεξη. Το Ιράν καλείται να χρησιμοποιήσει την επιρροή του προκειμένου να διασφαλίσει την αποκλιμάκωση», πρόσθεσε η κυρία Χόφμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.