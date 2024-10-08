Οι αρχές της Γαλλίας απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα σε έναν γιο του ιδρυτή της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο οποίος ζούσε εκεί για χρόνια ζωγραφίζοντας τοπία σε ένα χωριό στη Νορμανδία και φέρεται να ανήρτησε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία κρίθηκαν ότι εξυμνούν την τρομοκρατία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρετεγιό είπε πως υπέγραψε μία διαταγή με την οποία απαγορεύεται η είσοδος στη Γαλλία στον Ομάρ Μπιν Λάντεν, αφότου δικαστήριο επιβεβαίωσε τη νομιμότητα μιας προηγούμενης εντολής απέλασης που είχε εκδοθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο Ρετεγιό δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρονική στιγμή της απέλασης ούτε για το πού στάλθηκε ο Μπιν Λάντεν.

«Ο κ. Μπιν Λάντεν, που ζούσε στον νομό Ορνέ εδώ και χρόνια, έχοντας παντρευτεί μια Βρετανίδα υπήκοο, ανήρτησε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του το 2023 με τα οποία εξυμνούσε την τρομοκρατία», έγραψε στο Χ ο Ρετεγιό.

«Η διοικητική απαγόρευση διασφαλίζει ότι ο κ. Μπιν Λάντεν δεν μπορεί να επιστρέψει στη Γαλλία για οποιονδήποτε λόγο».

Ο Πασκάλ Μαρτέν, ο οποίος βοηθούσε τον Μπιν Λάντεν να πουλήσει τους πίνακές του, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που αντιτίθεται στην ισλαμιστική ιδεολογία, που έβγαζε τα προς το ζην από τα έργα τέχνης του και πλήρωνε τους φόρους του. Ο Μπιν Λάντεν βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο Κατάρ, ανέφερε ο Μαρτέν.

«Γίναμε φίλοι και μπορώ να σας πω ότι τίποτα εξ όσων λέγονται δεν μοιάζει με τον Ομάρ που γνωρίζω», δήλωσε ο Μαρτέν στο Reuters.

Σύμφωνα με την τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα Le Publicateur Libre, ο Μπιν Λάντεν τράβηξε την προσοχή των γαλλικών αρχών έπειτα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επέτειο από τον θάνατο του πατέρα του. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε από αμερικανικές δυνάμεις το 2011.

Το Ρόιτερς δεν έχει προς το παρόν καταφέρει να εντοπίσει την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαρτέν είπε ότι ο Μπιν Λάντεν ανέφερε σε φίλους ότι άγνωστοι χάκαραν τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εφημερίδα έγραψε πως τον Ιούλιο του 2023 η αστυνομία αναζητούσε τον Μπιν Λάντεν στο χωριό Ντομφόρ, στη Νορμανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

