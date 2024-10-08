Οι εταιρείες που νοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια έχουν διορία μέχρι τις 25 Οκτωβρίου για να τα απομακρύνουν από τους δρόμους της Μαδρίτης, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος της ισπανικής πρωτεύουσας, μετά την κατακραυγή για την επικίνδυνη οδήγηση και το χαοτικό πάρκινγκ από τους χρήστες τους.

Αφού ακύρωσε τις άδειές τους τον περασμένο μήνα, ο δήμος ανέφερε ότι οι τρεις ξένες εταιρείες (Lime, Dott και Tier Mobility) δεν κατάφεραν να επιβάλουν όρια στον τρόπο που κυκλοφορούν οι πελάτες τους, ούτε να ελέγξουν το πού θα σταθμεύουν, ώστε να τις ανακτήσουν.

Η Dott, που εδρεύει στο Άμστερνταμ, η γερμανική Tier Mobility και η αμερικανική Lime έχουν περίπου 2.000 ηλεκτρικά πατίνια η καθεμία σε όλη τη Μαδρίτη. Η Lime και η Dott ανέφεραν ότι δεν έχουν ενημερωθεί επισήμως για τη διορία που τους έθεσε ο δήμος. Η Lime είπε ότι εφόσον ενημερωθεί, θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση ενώ η Dott θα εξετάσει τις πιθανές νομικές ενέργειές της.

Η Tier δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Σε πολλές πόλεις σε όλον τον κόσμο εκφράζονται διαμαρτυρίες για την επικίνδυνη οδήγηση των χρηστών των ηλεκτρικών πατινιών, τόσο σε δρόμους όσο και σε πεζοδρόμια, καθώς και για τη στάθμευσή τους σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

