Συναγερμός για ενδεχόμενη περιβαλλοντική καταστροφή, έχει σημάνει στο ρωσικό λιμάνι Ιστ-Λούγκα, μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα σε μηχανοστάσιο πετρελαιοφόρου.

Το τάνκερ «Κοάλα» ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το λιμάνι στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, γεμάτο με 130.000 τόνους αργού πετρελαίου όταν 3 εκρήξεις συγκλόνισαν το μηχανοστάσιο το μεσημέρι της Κυριακής. Το 24μελές πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σκάφος, ενώ διενεργούνται έρευνες για τα αίτια των εκρήξεων.

Οι ρωσικές Αρχές υποστηρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει διαρροή, ωστόσο ο πρωθυπουργός της γειτονικής Φινλανδίας δηλώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και έθεσε σε επιφυλακή τις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών.

To τάνκερ υπό σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα που ναυάγησε ανήκει σύμφωνα με πληροφορίες στον "σκιώδη" στόλο που χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

