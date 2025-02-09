Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε από τον βασικό διάδρομο της Νετζαρίμ

Ο ισραηλινός στρατός εκκένωσε σήμερα τελείως τον διάδρομο της Νετζαρίμ, ο οποίος είχε κόψει τη Λωρίδα της Γάζας σε δύο μέρη, το βόρειο και το νότιο και διατρέχει τον παλαιστινιακό θύλακα από τα ανατολικά ως τα δυτικά.

Η αποχώρηση έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις διέλυσαν τις θέσεις τους και τα στρατιωτικά φυλάκια και απέσυραν τελείως τα θωρακισμένα τους από τον διάδρομο της Νετζαρίμ στον δρόμο Σαλαχεντίν - που συνδέει το νότιο με το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους - επιτρέποντας στα οχήματα να κυκλοφορούν ελεύθερα στις δύο κατευθύνσεις», δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Palestinians are seen returning to the eastern portion of the Netzarim Corridor in the central Gaza Strip, after the IDF withdrew from the area overnight as part of the ceasefire-hostage deal with Hamas.



The IDF has not yet commented on the withdrawal. pic.twitter.com/fiUgGvHbGb — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 9, 2025

Δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται στο σημείο επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τον διάδρομο.

Ο IDF δεν έχει σχολιάσει ακόμα την ολική αποχώρηση, αν και οι εικόνες που μεταδίδονται δεν δείχνουν καμμία ισραηλινή παρουσία.

Israeli forces completely withdrew overnight from the Netzarim corridor, the axis that divided the Strip in two, as part of the ceasefire agreement with Hamas, requiring the IDF to withdraw on day 22 of the agreement. pic.twitter.com/LNRaEJMUSL — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) February 9, 2025

Πηγή: skai.gr

