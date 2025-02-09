Λογαριασμός
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε από τον διάδρομο της Νετζαρίμ, που χωρίζει βορρά και νότο - Βίντεο

Οι ισραηλινές δυνάμεις διέλυσαν τα στρατιωτικά φυλάκια και απέσυραν τελείως τα θωρακισμένα τους από τον διάδρομο που κόβει τη Λωρίδα της Γάζας στα δύο 

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε από τον βασικό διάδρομο της Νετζαρίμ

Ο ισραηλινός στρατός εκκένωσε σήμερα τελείως τον διάδρομο της Νετζαρίμ, ο οποίος είχε κόψει τη Λωρίδα της Γάζας σε δύο μέρη, το βόρειο και το νότιο και διατρέχει τον παλαιστινιακό θύλακα από τα ανατολικά ως τα δυτικά.

Η αποχώρηση έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς. 

«Οι ισραηλινές δυνάμεις διέλυσαν τις θέσεις τους και τα στρατιωτικά φυλάκια και απέσυραν τελείως τα θωρακισμένα τους από τον διάδρομο της Νετζαρίμ στον δρόμο Σαλαχεντίν - που συνδέει το νότιο με το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους -  επιτρέποντας στα οχήματα να κυκλοφορούν ελεύθερα στις δύο κατευθύνσεις», δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται στο σημείο επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τον διάδρομο.

Ο IDF δεν έχει σχολιάσει ακόμα την ολική αποχώρηση, αν και οι εικόνες που μεταδίδονται δεν δείχνουν καμμία ισραηλινή παρουσία. 

