Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα την πλήρη εμπιστοσύνη που έχει στον Ίλον Μασκ, στον οποίο έχει αναθέσει περικοπές δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι ο δισεκατομμυριούχος στενός του σύμμαχος θα συνδράμει να αποκαλυφθούν «απάτες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων», μεταξύ άλλων στο Πεντάγωνο.

«Θα του πω πολύ σύντομα, ίσως μέσα σε 24 ώρες, να πάει να ελέγξει το υπουργείο Παιδείας... Μετά θα πάω, να πάω στον στρατό. Ας ελέγξουμε τον στρατό». «Θα βρούμε δισεκατομμύρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε απάτες και διασπάθιση. Και ξέρετε, αυτό με επέλεξε ο κόσμος να κάνω», δήλωσε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε. Ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί αργότερα πριν από το Super Bowl.

«Ο Ίλον Μασκ με βοήθησε πολύ, είναι απίθανος», συνέχισε ο Ρεπουμπλιάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι σύντομα θα του ζητηθεί να επανεξετάσει τους προϋπολογισμούς του Πενταγώνου και του υπουργείου Παιδείας, όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου αγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Τον Δεκέμβριο, ο τέως πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νομοσχέδιο, εγκρίνοντας αμυντικές δαπάνες 895 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς αν εμπιστεύεται τον Μασκ να περικόψει με τρόπο δίκαιο τις "σπατάλες" στο δημόσιο, όπως κρίνουν ως τέτοιες ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο - ο Τραμπ είπε ότι ο Μασκ και οι επιχειρήσεις του δεν επωφελούνται οικονομικά από τη δουλειά που κάνει στο DOGE. «Δεν κερδίζει κάτι», είπε ο Τραμπ. «Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να αφιερώνει χρόνο. Του αρέσει πολύ».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Μάικ Γουόλτς άφησε να εννοηθεί ότι ναυπηγικά έργα του Πενταγώνου θα μπορούσαν να αποτελέσουν τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το DOGE.

«Υπάρχουν πολλά που πρέπει να εξετάσουμε στη ναυπηγική, η οποία βρίσκεται σε απόλυτο χάλι», είπε ο Γουόλτς σε συνέντευξή του σήμερα στο NBC.

Αφού διέλυσε την αμερικανική υπηρεσία διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας (USAID), ο Μασκ θα συνεχίσει λοιπόν την έφοδό του στα πεδία της εκπαίδευσης και των ενόπλων δυνάμεων. Οι υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης βρίσκονται στο στόχαστρο της επιτροπής Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Μασκ, που πλέον αναλύει ήδη δεδομένα από τα υπουργείο Παιδείας.

Τα άτομα που αποτελούν την ομάδα Μασκ στο DOGE απέκτησαν πρόσφατα πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, που διανέμει δισεκατομμύρια δολάρια από τα ταμεία του ομοσπονδιακού κράτους. Ομοσπονδιακός δικαστής χθες στο Μανχάταν με απόφασή του πάγωσε την πρόσβαση αυτή στον Μασκ και στην ομάδα του, επικαλούμενος κίνδυνο δημοσιοποίησης, ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών, με τρόπο μη κατάλληλο.

Επικριτές λένε ότι οι όλες αυτές οι κινήσεις του DOGE είναι πιθανώς παράνομες, κινδυνεύουν να αποκαλύψουν απόρρητες πληροφορίες και στην πράξη καταστρέφουν ολόκληρες υπηρεσίες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Δημοκρατικοί καταδικάζουν τις κινήσεις αυτές Μασκ με τις ευλογίες Τραμπ, με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Μέρφι, να κάνει λόγο σήμερα για μια «επίθεση στο Σύνταγμα».

Πηγή: Reuters,ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP

