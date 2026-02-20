Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε επιφυλακή» λόγω της επικείμενης επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς τους πολίτες, δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Παρακολουθούμε στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με το Ιράν. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Τα μάτια μας είναι ορθάνοιχτα προς όλες τις κατευθύνσεις και το δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής στην επιχειρησιακή πραγματικότητα», δήλωσε ο Έφι Ντεφρίν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

