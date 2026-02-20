Οποιαδήποτε διευθέτηση για τη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να ξεκινήσει «από την πλήρη παύση της ισραηλινής επιθετικότητας», ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση, στην Ουάσινγκτον, του Συμβουλίου Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump).

«Οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία ή διευθέτηση που συζητείται αναφορικά με τη Λωρίδα της Γάζας και το μέλλον του παλαιστινιακού λαού μας πρέπει να ξεκινήσει από την πλήρη παύση της επιθετικότητας (σ.σ. του Ισραήλ), από την άρση του αποκλεισμού και την εγγύηση των νόμιμων εθνικών δικαιωμάτων του λαού μας, στην πρώτη γραμμή των οποίων είναι το δικαίωμά του στην ελευθερία και την αυτοδιάθεση», τόνισε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ.

Ο Τραμπ συγκάλεσε χθες για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο έχει συστήσει ο ίδιος, με πολλές χώρες να ανακοινώνουν δεσμεύσεις σε πόρους και έμψυχο προσωπικό για την ανοικοδόμηση της Γάζας, περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την κήρυξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Έκτοτε οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν την εκεχειρία.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, «η διεξαγωγή αυτής της συνάντησης ενώ συνεχίζονται τα εγκλήματα της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) και οι επανειλημμένες παραβιάσεις από πλευρά της της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα, καθώς και από τα μέρη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα που θα την υποχρεώσουν να τερματίσει την επιθετικότητά της, να ανοίξει τα σημεία διέλευσης, να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς περιορισμούς και να ξεκινήσει αμέσως την ανοικοδόμηση» της Γάζας.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε χθες ότι είναι ανάγκη να αφοπλιστεί η Χαμάς προτού ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

«Συμφωνούμε με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει ανοικοδόμηση της Γάζας πριν την αποστρατιωτικοποίησή της», επεσήμανε ο Νετανιάχου, που δεν συμμετείχε στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης. Το Ισραήλ εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Από την Ουάσινγκτον ο Τραμπ δήλωσε ότι πολλές χώρες, κυρίως αυτές του Κόλπου, δεσμεύθηκαν να καταβάλουν «περισσότερα από επτά δισεκατομμύρια δολάρια» για την ανοικοδόμηση της Γάζας, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Η Ινδονησία, μια χώρα η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι μουσουλμάνοι, θα αναλάβει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί στη Γάζα με βάση το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός στρατηγός Τζάσπερ Τζέφερς, ο οποίος διορίστηκε διοικητής της δύναμης.

Σύμφωνα με τον Τζέφερς, πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες σε αυτή τη δύναμη (ISF), αναφέροντας, εκτός της Ινδονησίας, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και την Αλβανία.

