Η ισπανική Δεξιά επικράτησε χθες Κυριακή στις ευρωεκλογές του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ενώ η διαδικασία σημαδεύτηκε από το θεαματικό ντεμπούτο νέας παράταξης της άκρας δεξιάς.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, το Λαϊκό Κόμμα (PP), η αξιωματική αντιπολίτευση, έλαβε περί το 34% των ψήφων και θα στείλει 22 ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, ενώ οι Σοσιαλιστές περιορίστηκαν στο 30% των ψήφων και θα καταλάβουν 20 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το 2019, στις προηγούμενες ευρωεκλογές, είχε επικρατήσει καθαρά το PSOE (21 έδρες) επί του PP (13 έδρες).

Η παράταξη της άκρας δεξιάς Vox βελτίωσε την επίδοσή της το 2019 και θα καταλάβει έξι έδρες από τέσσερις πριν από πέντε χρόνια, αφού έλαβε 9,62%, έναντι 6,21%.

Ενώ, κάνοντας την έκπληξη της ψηφοφορίας, η παράταξη Se acabo la fiesta («Τέλειωσε η γιορτή»), που ανήκει επίσης στην άκρα δεξιά και ίδρυσε αμφιλεγόμενος youtuber, έλαβε κάπου 4,5% των ψήφων και θα στείλει στις Βρυξέλλες τρεις ευρωβουλευτές.

Μπροστά στους οπαδούς του, ο Αλβίσε Πέρεθ, ο ιδρυτής της παράταξης, καταφέρθηκε κυρίως εναντίον των μεταναστών, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «οι (ισπανικές) τομάτες χρειάζονται περισσότερα χαρτιά για να βγουν από τη χώρα απ’ ό,τι οι παράνομοι μετανάστες για να μπουν».

Η ριζοσπαστική αριστερά είδε τα ποσοστά της να υποχωρούν κι έχασε μια έδρα από τις έξι που κατέλαβε το 2019, με φόντο τις διαιρέσεις της. Η Sumar, παράταξη που συγκυβερνά με τους Σοσιαλιστές σε εθνικό επίπεδο, θα καταλάβει τρεις έδρες, το Podemos, παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς, δύο.

«Νέος πολιτικός κύκλος» για τη Δεξιά

Ενώ δεν έχει συμπληρωθεί καν ένας χρόνος από τις βουλευτικές εκλογές της 23ης Ιουλίου, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών επιβεβαίωσαν την τάση που είχε καταγραφεί τότε.

Το PP είχε κερδίσει, αλλά δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση ελλείψει επαρκούς υποστήριξης στο κοινοβούλιο, αφού δεν αρκούσαν οι ψήφοι του Vox. Μολονότι οι Σοσιαλιστές ήρθαν δεύτεροι, ο Πέδρο Σάντσεθ κατόρθωσε να παραμείνει στην εξουσία, με την υποστήριξη της αριστεράς και τοπικιστικών παρατάξεων.

Την προεκλογική εκστρατεία μονοπώλησε τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία η έρευνα για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και διαφθορά σε βάρος της συζύγου του κ. Σάντσεθ, καθώς η δικαιοσύνη ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως κλήθηκε να καταθέσει στις αρχές του Ιουλίου.

Η αντιπολίτευση δεν σταματά έκτοτε να απαιτεί την παραίτηση του κ. Σάντσεθ, ενώ ο πρωθυπουργός βλέπει στην έρευνα αυτή, που κινήθηκε έπειτα από προσφυγή συλλογικότητας προσκείμενης στην άκρα δεξιά, εκστρατεία αποσταθεροποίησης της δεξιάς και της άκρας δεξιάς για να ρίξουν την κυβέρνηση.

Για «νέο πολιτικό κύκλο» έκανε λόγο χθες βράδυ ο ηγέτης του PP Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επευφημούμενος από υποστηρικτές του, που κραύγαζαν «Ο Φεϊχό στην Μονκλόα» — την έδρα της ισπανικής κυβέρνησης.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχασε το στοίχημα να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που έφεραν εβδομάδες τώρα τη δεξιά μπροστά.

Η σοσιαλίστρια υποψήφια και υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Τερέσα Ριμπέρα αναγνώρισε την ήττα του PSOE, αλλά εκτίμησε πως το PP δεν κατάφερε να μετατρέψει τις ευρωεκλογές σε «δημοψήφισμα εναντίον του επικεφαλής της κυβέρνησης».

