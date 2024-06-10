Το γενικό επιτελείο στρατoύ της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν τρία ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος στη υπό ρωσική κατοχή Κριμαία στη διάρκεια της νύχτας.

Ανέφερε πως «επιτυχή πλήγματα» εξαπολύθηκαν εναντίον ενός συστήματος S-400 στο Ντζανκόι και δύο λιγότερο προηγμένων συστημάτων S-300 κοντά στη Γεφπατορίγια και τη Χορνομόρκσε.

Άμεσο κλείσιμο των συστημάτων ραντάρ αναφέρθηκε μετά τα πλήγματα, καθώς και πυροδότηση πυρομαχικών στην περιοχή, ανέφερε στην εφαρμογή Telegram.

Επίσης, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νάρκη και άλλοι τρεις από ουκρανικό βομβαρδισμό στην πόλη Τσεμπέκινο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της ρωσικής περιοχής Μπέλγκοροντ, Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, στο Telegram.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας εικονολήπτης του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Rossiya 24, που τραυματίστηκε από θραύσματα στην κοιλιακή χώρα, είπε ο Γκλάντκοφ.

Νωρίτερα, ο Γκλαντκόφ είχε ανακοινώσει τον τραυματισμό τριών ανθρώπων σε ξεχωριστό συμβάν.

«Η πόλη Τσεμπέκινο δέχθηκε επίθεση από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», προκαλώντας τρεις τραυματισμούς, ανέφερε.

Το Τσεμπέκινο είναι μια πόλη 40.000 κατοίκων που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σε απόσταση τουλάχιστον 100 χλμ. από το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, η ομώνυμη επαρχία της οποίας αποτελεί στόχο επίθεσης των ρωσικών δυνάμεων από τις 10 Μαΐου.

Η επαρχία Μπέλγκοροντ, όπου βρίσκεται το Τσεμπέκινο, είναι τακτικός στόχος των ουκρανικών επιθέσεων, με το Κίεβο να λέει ότι θέτει στο στόχαστρο στο ρωσικό έδαφος στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός για να πλήττει πόλεις και το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις αυτές έχουν συχνά θύματα αμάχους.

Εξάλλου, μαχητικά F-16 και στρατιωτικά αεροδρόμια εκτός Ουκρανίας μπορεί να γίνουν νόμιμοι στόχοι για τη Μόσχα αν λάβουν μέρος σε αποστολές μάχης εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, δήλωσε σήμερα ένας βουλευτής, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο εν λόγω βουλευτής, ο Αντρέι Καρταπόλοφ, είναι επικεφαλής της επιτροπής Άμυνας της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

