Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα στραφεί στους σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθερους, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, για τον σχηματισμό πλειοψηφίας μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε τη Δευτέρα από το Βερολίνο όπου βρίσκεται.

"Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας, εργάστηκα σκληρά για να οικοδομήσω μια ευρεία και αποτελεσματική πλειοψηφία υπέρ μιας ισχυρής Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, θα προσεγγίσουμε τώρα τις μεγάλες πολιτικές οικογένειες που επίσης συνεργάστηκαν καλά μαζί μας στην τελευταία θητεία", φον ντερ Λάιεν είπε σε συνέδριο του συντηρητικού κόμματος CDU της Γερμανίας.

Ερωτηθείσα εάν θα σκεφτόταν να προσεγγίσει κόμματα πιο δεξιά, για παράδειγμα την Ιταλία, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι η αρχική επιλογή αφορά ευρύτερες πολιτικές ομάδες και όχι εθνικές.

Παράλληλα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι οι αρχές αντιμετώπισαν επιτυχώς την παρέμβαση εξωτερικών παραγόντων κατά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είπε ότι πρόκειται για μια συνεχιζόμενη μάχη.

«Έχουμε δει αρκετές παρεμβάσεις όχι μόνο από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό, όσον αφορά την κοινή γνώμη», είπε η φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους σε συνέδριο του γερμανικού κεντροδεξιού κόμματος CDU στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

«Καταφέραμε να διαλύσουμε και να αποκρούσουμε αυτήν την παρέμβαση, αλλά σίγουρα δεν τα είδαμε όλα», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

