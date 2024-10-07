Κάμαλα Χάρις: Παρωχημένες οι απόψεις που εξέφρασε η κυβερνήτης του Άρκανσο για τα παιδιά

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις απέρριψε χθες Κυριακή τη μομφή της Ρεπουμπλικανής κυβερνήτη του Άρκανσο, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η οποία υποστήριξε πως η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου δεν είναι «ταπεινή» επειδή δεν έχει αποκτήσει δικά της παιδιά.

Η Χάρις χαρακτήρισε παρωχημένες τις απόψεις της Σαντερς και μίλησε για την οικογένειά της – η οποία περιλαμβάνει τον σύζυγό της Νταγκ Έμχοφ και τα δύο παιδιά του από τον πρώτο του γάμο, τον Κόουλ και την Έλλα.

Τον προηγούμενο μήνα, η Χάκαμπι Σάντερς είχε πει σε εκδήλωση ότι τα παιδιά της την κρατούν «ταπεινή», ενώ η Χάρις «δεν έχει τίποτα να την κρατήσει ταπεινή».

Η Κάμαλα Χάρις απάντησε στη Σάντερς μέσω του podcast «Call Her Daddy», λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν φιλοδοξούν να είναι ταπεινές». Υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πολλές μορφές οικογένειας, η Χάρις συνέχισε λέγοντας: «Έχουμε την εξ αίματος οικογένεια και την εξ αγάπης οικογένεια. Εγώ έχω και τα δύο και το θεωρώ πραγματική ευλογία. Έχω δύο υπέροχα παιδιά, τον Κόουλ και την Έλλα, που με φωνάζουν Μάμαλα (σ.σ. λογοπαίγνιο από Μαμά+Κάμαλα). Έχουμε μια πολύ μοντέρνα οικογένεια. Η πρώην σύζυγος του άνδρα μου είναι φίλη μου».

Η αντιπρόεδρος απάντησε επίσης στον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Τραμπ, τον Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε πει παλαιότερα πως δεν θα ήθελε η χώρα του να κυβερνάται από «άτεκνες κυρίες με γάτες».

«Νομίζω ότι ήταν απρεπές και κακόβουλο» σχόλιο, σχολίασε η Κάμαλα Χάρις.

Το επιτελείο της Χάρις έχει προαναγγείλει πως αυτήν την εβδομάδα η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ θα μιλήσει στις εκπομπές «60 minutes» του CBS, «The View» του ABC, «The Late Show with Stephen Colbert» του CBS και «The Howard Stern Show».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.