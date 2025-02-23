Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό του να προετοιμάζεται για μια «παρατεταμένη παραμονή» σε τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης καθώς εντείνει τις επιχειρήσεις κατά παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τον στρατό να συνεχίσει την «εντατική» επιχείρησή του στη Δυτική Όχθη έπειτα από εκρήξεις που σημειώθηκαν σε λεωφορεία κοντά στο Τελ Αβίβ την Πέμπτη σε μια απόπειρα μαζικής επίθεσης, όπως τη χαρακτήρισε το πρωθυπουργικό γραφείο. Δεν υπήρξαν θύματα.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Δυτική Όχθη τον τελευταίο μήνα που, όπως υποστηρίζει, έχει στόχο ενόπλους. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν υποχρεωθεί να αφήσουν τα σπίτια τους στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Δυτικής Όχθης, ενώ σπίτια και υποδομές έχουν κατεδαφιστεί.

Σε σημερινή του ανακοίνωση ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ αναφέρει ότι διέταξε τις στρατιωτικές δυνάμεις να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στους παλαιστινιακούς καταυλισμούς προσφύγων στην Τζενίν, την Τουλκαρέμ και την Νουρ αλ-Σαμς στη βόρεια Δυτική Όχθη προκειμένου να καταστρέψουν τις υποδομές των ενόπλων.

Ο ίδιος είπε ότι 40.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τους καταυλισμούς.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης θα αναπτυχθούν άρματα μάχης στην Τζενίν, προσθέτει η ανακοίνωση του στρατού, στην πρώτη ανάπτυξη αρμάτων μάχης από το Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, ένας εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε την απόφαση να αναπτυχθούν άρματα μάχης στη βόρεια Δυτική Όχθη.

"Πρόκειται για μια επικίνδυνη ισραηλινή κλιμάκωση που δεν θα οδηγήσει σε σταθερότητα ή ηρεμία και προειδοποιούμε κατά αυτής της επικίνδυνης κλιμάκωσης", είπε.

Στην ανακοίνωσή του ο Κατζ αναφέρει ότι η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, η UNRWA, έχει ενημερωθεί να αναστείλει κάθε δραστηριότητα στους καταυλισμούς. Η υπηρεσία ωστόσο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη να σχολιάσει.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει ευθύνη για τις εκρήξεις στα λεωφορεία στο Τελ Αβίβ, που σημειώθηκαν εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα ανάμεσα στην ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς και το Ισραήλ έπειτα από σχεδόν 16 μήνες πολέμου.

Η εκεχειρία στη Γάζα συνεχίζεται από τις 19 Ιανουαρίου που τέθηκε σε εφαρμογή παρά τις κατηγορίες για παραβίασή της που ανταλλάσσουν Ισραήλ και Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

