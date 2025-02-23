Το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα ότι η Ρωσία «δεν θα πουλήσει ποτέ» τα ουκρανικά εδάφη που κατέχει, περίπου το 20% της Ουκρανίας, τη στιγμή που Ρώσοι και Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει διμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι ότι οι άνθρωποι (σ.τ.σ: σε αυτά τα εδάφη) έχουν από καιρό αποφασίσει να ενταχθούν στη Ρωσία. Και κανείς δεν θα πουλήσει ποτέ αυτά τα εδάφη» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.

Επιπλέον, το Κρεμλίνο έκρινε «υποσχόμενο» τον διάλογο μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, με τον τελευταίο να δείχνει όλο και πιο εχθρικός απέναντι στην Ουκρανία, την ώρα που Μόσχα και Ουάσιγκτον διαπραγματεύονται τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής.

«Ο διάλογος διεξάγεται μεταξύ δύο πραγματικά αξιόλογων προέδρων. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο. Είναι σημαντικό να μην παρεμβαίνει τίποτα στην εφαρμογή της πολιτικής τους βούλησης» δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε από την τηλεόραση σχετικά με την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το Κίεβο και τα εχθρικά σχόλια του Τραμπ προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εξάλλου, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «απόλυτα κατανοητή» την εχθρική αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσφατα χαρακτήρισε «δικτάτορα».

«Ο Ζελένσκι κάνει λανθασμένες δηλώσεις για αρχηγούς κρατών. Το έχει κάνει επανειλημμένα» σχολίασε ο Πεσκόφ. «Κανένας πρόεδρος δεν θα ανεχόταν αυτού του είδους μεταχείριση. (...) Αυτή η αντίδραση είναι επομένως απολύτως κατανοητή» είπε.

Ο Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζει σε έναν ρωσικό «χώρο παραπληροφόρησης», αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία ως υπεύθυνη για τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

