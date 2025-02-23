Γάζα: Στον αέρα το δεύτερο στάδιο της εκεχειρίας;

Αντίποινα κατά της Χαμάς αποφάσισε να εφαρμόσει το Ισραήλ για τη μεταχείριση των σορών της οικογένειας Μπίμπας και για τις - κατά κοινή ομολογία - εξευτελιστικές «τελετές απελευθέρωσης» των Ισραηλινών ομήρων. Από ισραηλινής πλευράς, φαίνεται πως το ποτήρι ξεχείλισε όταν η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο, που κατέγραφε τις αγωνιώδεις εκκλήσεις δύο νεαρών Ισραηλινών ομήρων, εκλιπαρώντας τον Ισραηλινό πρόεδρο Μπενιαμίν Νετανιάχου να απελευθερωθούν άμεσα, ενώ ένοπλα μέλη της οργάνωσης με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, τους είχαν αναγκάσει να παρακολουθούν μέσα από ένα μικρό βαν, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την εξέδρα, την «τελετή απελευθέρωσης» δύο συγκρατουμένων τους.



Τα ισραηλινά αντίμετρα δεν άργησαν. Με καθυστέρηση δέκα ωρών από την προγραμματισμένη αποφυλάκισή τους, οι συνολικά 602 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που εξέτιαν τις ποινές τους στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Όφερ και Κτσιότ, κλήθηκαν να επιβιβαστούν λίγο πριν τη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στα λεωφορεία που θα τους μετέφεραν στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στην Αίγυπτο. Ύστερα από αναμονή λίγων λεπτών, το προσωπικό των φυλακών τους έδωσε την εντολή να επιστρέψουν όλοι στα κελιά τους, όπου και παραμένουν μέχρι σήμερα.



Οι χθεσινές εξελίξεις συνοδεύθηκαν από την χθεσινοβραδινή αινιγματική δήλωση του υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς, ότι «δεν πρόκειται να περάσουν απαρατήρητα όσα έκανε η Χαμάς στα μέλη της οικογένειας Μπίμπας», τη στιγμή που ο Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με ανώτατα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, που διήρκησε πάνω από τέσσερεις ώρες, με αποτέλεσμα να αλλάξει πλήρως το χρονοδιάγραμμα που είχε προσυμφωνηθεί. Έτσι, με σημερινή της ανακοίνωση, η Χαμάς καταγγέλλει το Ισραήλ, ότι παραβιάζει κατάφορα τη συμφωνία εκεχειρίας, καλώντας παράλληλα την Αίγυπτο και το Κατάρ να παρέμβουν.

Ισραηλινή σιγή ασυρμάτου για το δεύτερο στάδιο της εκεχειρίας

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα και κυρίως μετά τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών για τις τραγικές συνθήκες θανάτου των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας Μπίμπας, η ισραηλινή πλευρά φαίνεται πως αποφάσισε να τηρεί ‘σιγή ασυρμάτου, με τη δημοσιογραφικές διαρροές να έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Η αλλαγή της επικοινωνιακής τακτικής δεν είναι τυχαίο ότι συνέπεσε με την πρόσφατη απόφαση του Νετανιάχου να καθαιρέσει από την ηγεσία της διαπραγματευτικής ομάδας τον διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας, Ρονέν Μπαρ, και τον διοικητή της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα.



Αντ’ αυτών, χειριστής της επίσημης διαπραγματευτικής γραμμής ορίστηκε ο εξ απορρήτων του Νετανιάχου – και, ομολογουμένως, εξαιρετικά απόμακρος ως προς τα τοπικά ΜΜΕ, υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος, εδώ και δυο μέρες, πραγματοποιεί στην Ουάσιγκτον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ανώτατους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι, στο επίκεντρο των επαφών του, εξετάζεται το ερώτημα, εάν και με ποιον ακριβώς τρόπο θα εφαρμοστεί το κρισιμότερο, δεύτερο στάδιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Μετά το πέρας του οι ισραηλινές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν πλήρως από τη Γάζα, να απελευθερωθούν όλοι οι εναπομείναντες όμηροι, νεκροί και ζωντανοί και να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να αποφασιστεί η χρονική παράταση του τρέχοντος πρώτου σταδίου της εκεχειρίας, ή ακόμα και όλα όσα έχουν συμφωνηθεί, εν τέλει να μην εφαρμοστούν.



Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ουδείς αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν η Χαμάς θα παραδώσει την ερχόμενη Πέμπτη τις σορούς άλλων Ισραηλινών ομήρων, ούτε βέβαια εάν τελικά πρόκειται να τηρηθεί στην πράξη ό,τι είχε προσυμφωνηθεί να ισχύσει στο δεύτερο στάδιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Άλλωστε οι σχετικές διαπραγματεύσεις έπρεπε να είχαν ήδη αρχίσει εδώ και ένα δεκαήμερο.

