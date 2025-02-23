DW: Οι Τούρκοι της Γερμανίας τρέμουν την AfD

Ανεξάρτητα από το κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει μετά την εκλογική διαδικασία στη Γερμανία, υπάρχει ο φόβος ότι στο βάθος το ακροδεξιό AfD θα καταστεί κυρίαρχη δύναμη.Περίπου 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι τουρκικής καταγωγής δικαιούνται να ψηφίσουν σήμερα στις πρόωρες εκλογές στην Γερμανία με τον νέο εκλογικό νόμο. Oι υποψήφιοι βουλευτές τουρκικής καταγωγής είναι 53, με τους περισσότερους να έχουν βάλει υποψηφιότητα με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του Όλαφ Σόλτς.



Τα τουρκικά ΜΜΕ καλύπτουν τη σημερινή εκλογική διαδικασία στη Γερμανία, χωρίς όμως εμπεριστατωμένες αναλύσεις. Ο λόγος είναι ότι το σημερινό κρίσιμο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, μονοπωλεί την εσωτερική επικαιρότητα. Ωστόσο μερίδα των τουρκικών ΜΜΕ προχωρά σε κάποιες αναλυτικές εκτιμήσεις, που αφορούν τις τουρκογερμανικές σχέσεις και στο πώς αυτές θα επηρεαστούν, τόσο από τα αποτελέσματα των σημερινών εκλογών όσο και από τις πρόσφατες αλλαγές στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.



Τι λένε τα τουρκικά Μέσα για το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία;



Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ σε άρθρο με τίτλο «Το σημείο καμπής της Γερμανίας: Ο αντίκτυπος της Ακροδεξιάς στην τουρκική διασπορά», επικεντρώνεται στον κίνδυνο από την άνοδο του AfD για τους τουρκικής καταγωγής Γερμανούς πολίτες.



«Το κομματικό πρόγραμμα του AfD, αναφέρει το άρθρο, οραματίζεται ρητά μια κοινωνία όπου η αφομοίωση έχει προτεραιότητα, όπου απορρίπτεται η πολυπολιτισμικότητα και υποστηρίζεται μια ομοιογενής γερμανική εθνική κουλτούρα (Deutsche Leitkultur). Το πρόγραμμα του AfD προβάλλει επίσης μια αντιμουσουλμανική προσέγγιση, με συνθήματα όπως «Το Ισλάμ δεν ανήκει στη Γερμανία» και προτάσεις για απαγόρευση της μαντίλας σε δημόσιους χώρους και σχολεία. Επιπλέον, απορρίπτει τον νόμο περί διπλής υπηκοότητας και είναι αντίθετο στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Όλα αυτά είναι αρκετά ανησυχητικά για την τουρκική διασπορά, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο αντι-ισλαμικών και αντιτουρκικών συναισθημάτων,» αναφέρει το άρθρο της Σαμπάχ.



Η τουρκική διασπορά της Γερμανίας βλέπει στην άνοδο του AfD τη μεγάλη εικόνα. «Η κατάσταση», συνεχίζει το άρθρο της Σαμπά, «είναι τώρα πιο σοβαρή επειδή η ακροδεξιά έχει γίνει ολοένα και περισσότερο κυρίαρχη δύναμη στην ευρωπαϊκή πολιτική, σε χώρες όπως η Γαλλία και η Αυστρία, ακόμη και η Ιταλία. Δεν έχουμε πλέον να κάνουμε με περιθωριακές ομάδες, αλλά μεγάλες πολιτικές οντότητες που διαμορφώνουν την κυρίαρχη πολιτική και κερδίζουν σημαντική δημόσια υποστήριξη. Λαμβάνουν δε υποστήριξη από σημαντικούς διεθνείς παράγοντες όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Ίλον Μασκ», υποστηρίζει η αρθρογράφος της Σαμπάχ.



Οι πρόσφατες αμερικανικές εκλογές που ανέτρεψαν του συσχετισμούς στην Ευρώπη, ανησυχούν τους Τούρκους της Γερμανίας. Ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει από τη σημερινή εκλογική διαδικασία, θεωρούν ότι στο βάθος το ακροδεξιό AfD θα καταστεί κυρίαρχη δύναμη. Το σημαντικό μερίδιο ψήφων του AfD και η πτώση των παραδοσιακών κεντροδεξιών και κεντροαριστερών κομμάτων διαταράσσουν την πολιτική ισορροπία, αναφέρουν κάποια άρθρα ιστοσελίδων, ενώ η Μιλλιέτ δημοσιεύει άρθρο με χαρακτηριστικό τίτλο «Η Γερμανία βαδίζει προς την κάλπη για τις πιο κρίσιμες εκλογές στην πρόσφατη ιστορία της: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ακροδεξιό AfD».



Η ανεξάρτητη εβδομαδιαία εφημερίδα Οκσιζέν (Oksijen) σε άρθρο με τίτλο «Μια διχασμένη Γερμανία πηγαίνει στις κάλπες», υποστηρίζει ότι «ο προεκλογικός δημοσκοπικός χάρτης της χώρας που θα εκλέξει τον νέο της καγκελάριο, αντανακλά ίχνη του διχασμού κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Στα ανατολικά κυριαρχεί το ακροδεξιό AfD, με το οποίο κανείς δεν θέλει να σχηματίσει συνασπισμό, ενώ στα δυτικά το CDU/CSU, που αναμένεται να επικρατήσει. Μόνο το 40% των Γερμανών βλέπουν τον ηγέτη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) και πιθανό νέο καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ως κατάλληλο να ηγηθεί της χώρας. Τα ποσοστά των ανταγωνιστών του είναι πολύ χαμηλότερα. Η φθίνουσα οικονομία και η συζήτηση για τη μετανάστευση έχουν δημιουργήσει ένα σοβαρό χάσμα μεταξύ των ψηφοφόρων. Η Γερμανία πηγαίνει στις κάλπες χωρισμένη στα δύο, όπως και στον Ψυχρό Πόλεμο, καταλήγει η τουρκική εφημερίδα.

