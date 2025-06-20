Το Ισραήλ πρέπει να προετοιμαστεί για μια «παρατεταμένη εκστρατεία» εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για «δύσκολες ημέρες».

«Ξεκινήσαμε την πλέον περίπλοκη εκστρατεία στην ιστορία μας (…). Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια παρατεταμένη εκστρατεία», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε ένα βιντεομήνυμα προς τους «πολίτες του Ισραήλ».

«Παρά τις σημαντικές προόδους, δύσκολες ημέρες μας περιμένουν. Προετοιμαζόμαστε για πολυάριθμα ενδεχόμενα».

Ο ισραηλινός στρατός προετοίμαζε την επιχείρηση Rising Lion, που ξεκίνησε τη 13η Ιουνίου εναντίον του Ιράν «για χρόνια», επιβεβαίωσε ο ίδιος.

«Τους τελευταίους μήνες, επιταχύναμε τις προετοιμασίες (…) ενώ πολεμούσαμε σε διάφορα μέτωπα και διατηρώντας απόλυτη μυστικότητα».

Ο «συνδυασμός» των ιρανικών πυρηνικών απειλών και πυραύλων «μας ανάγκασε να ξεκινήσουμε ένα προληπτικό πλήγμα», ανέφερε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου.

Αυτή η στρατιωτική εκστρατεία είναι «η πιο περίπλοκη στην ιστορία μας», συμπλήρωσε επίσης και «εμείς επιχειρούμε βάσει ενός δομημένου αλλά ευέλικτου σχεδίου που προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, το Ιράν κατείχε πριν από την ισραηλινή επίθεση «περίπου 2.500 πυραύλους εδάφους-εδάφους και τους παρήγαγε σε έναν συνεχή ρυθμό», γεγονός που θα του επέτρεπε να συγκεντρώσει ένα απόθεμα «περίπου 8.000 πυραύλων» εντός δύο ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

