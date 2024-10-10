ΗΠΑ: Τα κράτη του Κόλπου αγωνιούν ότι οι IDF θα χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Τα κράτη του Κόλπου ασκούν πιέσεις στην Ουάσιγκτον για να εμποδίσει το Ισραήλ να επιτεθεί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, επειδή ανησυχούν ότι οι πετρελαϊκές τους εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να δεχτούν ως αντίποινα επίθεση από τους πληρεξούσιους της Τεχεράνης εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές χωρών του Κόλπου.



Ως μέρος των προσπαθειών τους «να μην βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών», τα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ, αρνούνται να αφήσουν το Ισραήλ να έχει πρόσβαση στον εναέριο χώρο τους για οποιαδήποτε επίθεση στο Ιράν, και το έχουν μεταφέρει στην Ουάσιγκτον, είπαν οι τρεις πηγές που βρίσκονται κοντά σε κυβερνητικούς κύκλους.



Το Ισραήλ έχει δεσμευθεί ότι το Ιράν «θα πληρώσει» για την πυραυλική του επίθεση την περασμένη εβδομάδα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε ότι οποιαδήποτε αντίποινα θα απαντηθούν με «τεράστια καταστροφή», εντείνοντας τους φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή που θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Οι κινήσεις των κρατών του Κόλπου έρχονται μετά από διπλωματικές πιέσεις από το μη αραβικό σιιτικό Ιράν να πείσει τους Σουνίτες γείτονές του στον Κόλπο να ασκήσουν την επιρροή τους στην Ουάσιγκτον, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι το Ισραήλ μπορεί να στοχεύσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του.



Κατά τη διάρκεια συναντήσεων αυτή την εβδομάδα, το Ιράν προειδοποίησε τη Σαουδική Αραβία ότι δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του βασιλείου του Κόλπου, εάν το Ισραήλ δεχόταν «οποιαδήποτε βοήθεια» για να πραγματοποιήσει μια επίθεση, δήλωσαν στο Reuters ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος και ένας Ιρανός διπλωμάτης.

Σημειώνεται ότι το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει την Πέμπτη, με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι θα ζητηθεί από τους υπουργούς να καταλήξουν στην απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση της περασμένης εβδομάδας.



Πάντως, δεν ήταν λίγες οι φορές στο παρελθόν που απλώς ζητήθηκε από το υπουργικό συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ να λάβουν οι ίδιοι απόφαση, με βάση τις διαβουλεύσεις με την υπόλοιπη αλυσίδα ασφαλείας.

