ΕΕ: Συζητήθηκε η απέλαση παράτυπων μεταναστών με πιο αποτελεσματικό τρόπο

Το ζήτημα της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών από την ΕΕ σε χώρες προέλευσης ή διέλευσης, συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ που συνεδρίασε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ διερεύνησαν «καινοτόμες λύσεις» για την αποτελεσματική απέλαση των μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ.

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, στη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση για τις επιστροφές, ούτε από την Κομισιόν, ούτε από κάποια χώρα. «Υπάρχει μια εν εξελίξει συζήτηση για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις επιστροφές. Είναι μια σημαντική συζήτηση που κάναμε σήμερα κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας και είναι ένα θέμα που η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν έχει συμπεριλάβει στις κατευθύνσεις της νέας Επιτροπής», ανέφερε η Ίλβα Γιόχανσον, σημειώνοντας ότι η συζήτηση δεν έχει μπει ακόμα σε λεπτομέρειες. Υπογράμμισε, επίσης, ότι το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που θα τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2026, δεν περιλαμβάνει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας των επιστροφών και γι' αυτό ακριβώς «είναι αναγκαίο η νέα Επιτροπή να πάρει νέες πρωτοβουλίες» στο ζήτημα αυτό.

Ερωτηθείσα για το αμφιλεγόμενο ζήτημα των «κόμβων επιστροφής» σε τρίτες χώρες, η Επίτροπος Γιόχανσον αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι δεν αποτελεί πρόταση της Επιτροπής. Σε σχετική ερώτηση, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιέ, δήλωσε ότι «δεν αποκλείει καμία λύση εκ των προτέρων».

Σύμφωνα με ένα σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της επόμενης εβδομάδας, οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν την «επιτάχυνση των επιστροφών από την ΕΕ», καθώς και να εξεταστούν νέοι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Θα τονίζουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, «μέσω αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων» και θα ζητούν αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ένωσης με διάφορα διαθέσιμα μέσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

