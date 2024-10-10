Λογαριασμός
Iσραήλ στον ΟΗΕ για επίθεση σε UNIFIL: Eίπαμε στους κυανόκρανους να μείνουν σε προστατευμένους χώρους

Ο στρατός λέει ότι άνοιξε πυρ στη Νακούρα αφού ζήτησε από τους κυανόκρανους να μείνουν "σε προστατευμένους χώρους"

Iσραήλ στον ΟΗΕ για επίθεση σε UNIFIL: Eίπαμε σε κυανόκρανους να προσταευτούμε

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ κοντά στο γενικό επιτελείο της UNIFIL στον νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει προηγουμένως από τους κυανόκρανους του ΟΗΕ να παραμείνουν «σε προστατευμένους χώρους».

«Οι δυνάμεις του στρατού επιχειρούσαν στην περιοχή της Νακούρα, δίπλα σε μια βάση της UNIFIL. Οι στρατιώτες διέταξαν τότε τις δυνάμεις του ΟΗΕ που ήταν παρούσες σε αυτή τη ζώνη να μείνουν σε προστατευμένους χώρους και μετά άνοιξαν πυρ», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο στρατός.

