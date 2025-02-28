Δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Αιγύπτου δήλωσαν σήμερα ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία που έχει μεταβεί στο Κάιρο για να συζητήσει για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας επιδιώκει την παράταση της πρώτης φάσης κατά 42 ημέρες.

Η Χαμάς διαφωνεί με το σχέδιο παράτασης και επιθυμεί να προχωρήσουν οι συνομιλίες για την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας.

Για τον σκοπό αυτόν η παλαιστινιακή οργάνωση ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα “να ασκήσει πιέσεις” στο Ισραήλ ώστε να δεχθεί να ξεκινήσει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

“Ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις στην κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ) ώστε να σεβαστεί πλήρως τη συμφωνία και προκειμένου αυτή να εισέλθει στη δεύτερη φάση της, χωρίς καθυστερήσεις ή δισταγμούς”, τόνισε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά τους δύο Ισραηλινοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ισραήλ επιδιώκει την παράταση της αρχικής φάσης κατά έξι εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων η Χαμάς θα απελευθερώνει κάθε εβδομάδα τρεις ομήρους με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, διάρκειας έξι εβδομάδων, ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο και καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει διευκρινίσει τι θα συμβεί αν δεν έχει επιτευχθεί ως τότε συμφωνία για τη συνέχεια.

Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ μεσολαβούν στις συνομιλίες, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

