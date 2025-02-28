Όλοι οι Κούρδοι μαχητές στο Ιράκ και την Συρία, περιλαμβανομένων των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους έπειτα από την έκκληση για αφοπλισμό που απηύθυνε ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας Ομέρ Τσελίκ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οτσαλάν κάλεσε την οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησε το 1978 να καταθέσει τα όπλα της και απηύθυνε έκκληση για επίλυση του Κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία μέσω της «ειρήνης και της δημοκρατίας».

«Συγκαλέστε το συνέδριό σας και αποφασίστε, όπως θα έκανε εθελοντικά κάθε σύγχρονη κοινότητα και κόμμα του οποίου η ύπαρξη δεν έχει καταργηθεί βίαια, ότι όλες οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και το ΡΚΚ πρέπει να διαλυθεί. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εκείνους που πιστεύουν στη συνύπαρξη και προσβλέπουν στο κάλεσμά μου: το ΡΚΚ πρέπει να αυτοδιαλυθεί. Όλες οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα» ανέφερε ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Πηγή: skai.gr

