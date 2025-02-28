UNICEF: Έχει αναστείλει πολλά προγράμματα στον Λίβανο λόγω Αμερικής

Οι περικοπές της αμερικανικής βοήθειας έχουν υποχρεώσει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, τη UNICEF, να αναστείλει ή να περιορίσει πολλά προγράμματα στον Λίβανο με περισσότερα από τα μισά παιδιά κάτω των δύο ετών να βιώνουν σοβαρή επισιτιστική κρίση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος.

«Αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε ή να μειώσουμε δραστικά πολλά από τα προγράμματά μας και αυτό περιλαμβάνει και προγράμματα διατροφής», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Βηρυτό η Έτι Χίγκινς, η επρόσωπος της υπηρεσίας στον Λίβανο.

