Η τύχη των 24 ανδρών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και περισσότερους από 16 μήνες και φέρονται να είναι ακόμη ζωντανοί, παραμένει αβέβαιη, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους κατά τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς δεν έχουν ξεκινήσει.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο. Στη διάρκειά της αφέθηκαν ελεύθεροι 25 Ισραηλινοί όμηροι εν ζωή και επαναπατρίστηκαν οι σοροί οκτώ άλλων, με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους. Επίσης απελευθερώθηκαν πέντε Ταϊλανδοί εργάτες γης.

Πλέον 24 όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, όμως οι οικογένειές τους δεν είναι σίγουρες για την τύχη τους. Πιο πρόσφατο παράδειγμα: τρεις από τους τέσσερις ομήρους οι σοροί των οποίων επεστράφησαν την Τετάρτη στο Ισραήλ – ο Γαλλοϊσραηλινός Οχάντ Γιαχαλομί, ο Τσαχί Ιντάν και ο Δανοϊσραηλινός Ιτζίκ Ελγκαράτ-- θεωρούνταν ακόμη ζωντανοί.

Οι αποδείξεις ζωής των ομήρων είναι πλέον σπάνιες. Ένα βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο από τη Χαμάς, το οποίο δείχνει τον Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών, και τον Γκάι Γκιλμπόα- Νταλάλ, 23 ετών, να είναι παρόντες στην απελευθέρωση τριών ομήρων. Βίντεο του Ίνταν Αλεξάντερ, 21 ετών, και του Ματάν Ζαγκάουκερ, 25 ετών, είχαν μεταδοθεί στα τέλη Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι μαρτυρίες ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις 19 Ιανουαρίου επέτρεψαν στις αρχές του Ισραήλ να συγκεντρώσουν πληροφορίες για περισσότερους από 10 ομήρους που παραμένουν ζωντανοί.

Οι 24 όμηροι που θεωρείται ότι είναι ακόμη ζωντανοί είναι όλοι τους άνδρες, οι περισσότεροι κάτω των 30 ετών.

Είκοσι δύο εξ αυτών είναι Ισραηλινοί (από τους οποίους τουλάχιστον οι 10 έχουν και άλλη υπηκοότητα) και οι δύο άλλοι είναι ο Νεπαλέζος φοιτητής Μπίπιν Τζόσι, 24 ετών όταν απήχθη, και ο Ταϊλανδός εργάτης γης Ναταπόνγκ Πίντα, 35 ετών όταν απήχθη.

Πέντε είναι στρατιώτες, ανάμεσα στους οποίους ο Ταμίρ Νιμρόντι και ο Νιμρόντ Κοέν, οι δύο νεότεροι σε ηλικία όμηροι (20 ετών). Ο Ομρί Μιράν, Ουγγροϊσραηλινός που ζούσε στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, στα σύνορα με τη Γάζα, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία όμηρος (47 ετών) που εξακολουθεί να κρατείται.

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ εξακολουθούν να κρατούν εξάλλου 34 σορούς ομήρων. Τουλάχιστον οι 25 από αυτούς σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε αυτή την πρωτοφανή επίθεση η Χαμάς και οι σύμμαχοί της απήγαγαν 251 ομήρους τους οποίους οδήγησαν στη Γάζα. Από αυτούς τουλάχιστον 41 ήταν ήδη νεκροί.

Μέχρι στιγμής 145 όμηροι έχουν επιστρέψει ζωντανοί στο Ισραήλ και έχουν επαναπατριστεί 48 σοροί. Οκτώ όμηροι απελευθερώθηκαν στη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Από τους ομήρους –νεκρούς και ζωντανούς-- οι 144 είναι άνδρες, 71 γυναίκες και 36 παιδιά. Οι 216 είναι Ισραηλινοί πολίτες ή έχουν διπλή υπηκοότητα, 31 είναι Ταϊλανδοί εργάτες γης και 4 έχουν άλλη υπηκοότητα.

