Το Ισραήλ αναχαίτισε ακόμη ένα σκάφος του στολίσκου Global Sumud Flotilla που προσπαθεί να προσεγγίσει τη Λωρίδα της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια σπάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θυλάκου από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, οι δυνάμεις των IDF αναχαίτισαν ένα ακόμη από τα 10 εναπομείναντα σκάφη του στολίσκου που συνεχίζουν το ταξίδι του, σταματώντας το ενώ βρισκόταν περίπου 82 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, σύμφωνα με τον ιχνηλάτη στον ιστότοπο του στολίσκου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση να πλησιάζουν το σκάφος «Andros» με φουσκωτό και τους ακτιβιστές να σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά.

Στη συνέχεια, η οθόνη μαύρισε και εμφανίστηκε ένα μήνυμα που ανέφερε ότι το σκάφος είχε αναχαιτιστεί.

🚨 SOS - Akka (Andros) Intercepted



SOS: the israeli occupation has again illegally and violently intercepted our international fleet of humanitarian vessels and abducted our volunteers as they undertake a legitimate mission to break the illegal siege on Gaza and open a… pic.twitter.com/3Bs7rSkYWW — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 19, 2026

Σύμφωνα με τον ιχνηλάτη στον ιστότοπο του Global Sumud Flotilla, 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις μέχρι στιγμής, ενώ εννέα συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

