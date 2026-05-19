Το χάσμα μεταξύ των οικονομικών δεσμεύσεων και της πραγματικής εκταμίευσης των πόρων για το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, το οποίο έχει εισηγηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), πρέπει να γεφυρωθεί επειγόντως. Αυτό επισημαίνει σε έκθεσή του το «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) του Αμερικανού προέδρου, προειδοποιώντας για πιθανή έλλειψη ρευστότητας σε ένα πρόγραμμα το κόστος του οποίου εκτιμάται στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ίδρυσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» για να επιβλέπει το φιλόδοξο σχέδιό του, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και στην ανοικοδόμηση της ισοπεδωμένης περιοχής. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το Συμβούλιο θα ασχοληθεί μελλοντικά και με άλλες διεθνείς συγκρούσεις.

Αν και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει το συγκεκριμένο όργανο, πολλές μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα των βασικών συμμάχων της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, καθώς και ορισμένων μεσαίων και μικρότερων κρατών που έχουν προσχωρήσει στην πρωτοβουλία.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε τον Απρίλιο ότι το Συμβούλιο είχε λάβει μόνο ένα μικρό κλάσμα από τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν δεσμευτεί να δώσουν τα μέλη του για τη Γάζα, γεγονός που εμπόδιζε τον πρόεδρο να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου.

Το Συμβούλιο διέψευσε το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι αποτελεί έναν «οργανισμό προσηλωμένο στην εκτέλεση έργου, ο οποίος αντλεί κεφάλαια ανάλογα με τις ανάγκες» και ότι «δεν υπάρχουν χρηματοδοτικοί περιορισμοί».

Τα χρήματα αυτά προορίζονται για την κάλυψη του κόστους ανοικοδόμησης, καθώς και για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μιας νέας, μεταβατικής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία στηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Έκκληση για ταχύτερη εκταμίευση

Σε έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με ημερομηνία 15 Μαΐου, την οποία έλαβε γνώση το Reuters την Τρίτη, το Συμβούλιο Ειρήνης υπογραμμίζει ότι «το χάσμα μεταξύ δεσμεύσεων και εκταμιεύσεων πρέπει να κλείσει άμεσα».Συμπληρώνει μάλιστα: «Τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί αλλά δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί αποτελούν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα πλαίσιο που υπάρχει μόνο στα χαρτιά και σε ένα σχέδιο που αποδίδει έργο στην πράξη για τους ανθρώπους στη Γάζα».

Το Συμβούλιο κάλεσε τις χώρες που έχουν προσχωρήσει σε αυτό, καθώς και άλλα κράτη, να συνεισφέρουν χωρίς καθυστέρηση, ενώ προέτρεψε «τα κράτη-μέλη που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις, να επιταχύνουν τις διαδικασίες εκταμίευσης»

Η έκθεση δεν διευκρινίζει το ακριβές ποσό των χρημάτων που έχουν ληφθεί ούτε το μέγεθος του ελλείμματος, αν και ανέφερε ότι το συνολικό ποσό των δεσμεύσεων παραμένει στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Μεταξύ των κρατών που έχουν δεσμεύσει κονδύλια είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης το Μαρόκο, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας, μετά από περισσότερα από δυόμισι χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών, αναμένεται να κοστίσει πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν και το έργο αυτό αποτελεί κομβικό κομμάτι του σχεδίου του Τραμπ για το μέλλον της περιοχής, έχει παγώσει καθώς η όλη πρωτοβουλία δείχνει να έχει περιέλθει σε στασιμότητα.

Παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τα όπλα της και το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματα σε μεγάλο μέρος της Γάζας, συνεχίζοντας παράλληλα να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές.

Στην έκθεσή του, το Συμβούλιο αναφέρει ότι το 85% των κτιρίων και των υποδομών της Γάζας έχει καταστραφεί, ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να απομακρυνθούν περίπου 70 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών.

Το Reuters μετέδωσε στις 15 Μαΐου ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από το Ισραήλ να αποδώσει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» ένα μέρος των φορολογικών εσόδων που παρακρατά από την Παλαιστινιακή Αρχή, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ασιάτες αξιωματούχους, πολλά κράτη εμφανίζονται διστακτικά να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της Γάζας μέσω του Συμβουλίου του Τραμπ, εκφράζοντας ανησυχίες για τη διαφάνεια και την εποπτεία. Τα κράτη αυτά προτιμούν να διοχετεύσουν τη βοήθεια μέσω παραδοσιακών θεσμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη.

Βάσει του καταστατικού του Συμβουλίου, η θητεία των κρατών-μελών περιορίζεται στα τρία έτη, εκτός εάν καταβάλουν το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το καθένα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του, εξασφαλίζοντας έτσι μόνιμη συμμετοχή. Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν κάποιο κράτος έχει προχωρήσει στην καταβολή αυτού του ποσού.

