Όπως φάνηκε στα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν μετά την απελευθέρωση των τριών πρώτων ομήρων της Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ, όλες οι κοπέλες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είχαν τα μαλλιά τους πλεξούδα.

Μιλώντας σε ισραηλινό μέσο χθες, Κυριακή, η Τσεν Γκόλντστιν-Αλμογκ που είχε αφεθεί ελεύθερη πέρυσι μαζί με τα τρία παιδιά της, άφησε να εννοηθεί ότι όλα είχαν πλεξούδες.

«Ίσως υπάρχει κάποιος όμηρος, πίσω στη Γάζα, που προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο, πλέκοντας τα μαλλιά των ομήρων που απελευθερώνονται;» είπε χωρίς να κατονομάσει ποιος μπορεί να το κάνει, φοβούμενη ότι μπορεί να τη βλάψει, αλλά αποδεικνύεται ότι αυτές οι πληροφορίες είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Λίγες μέρες μετά την απελευθέρωσή τους, τον Δεκέμβριο του 2023, η ανταποκρίτρια του Kan News, Carmela Menashe, δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με αυτές τις πλεξούδες.

«Μία από τους ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Χαμάς φωτογραφήθηκε το βράδυ της απελευθέρωσής της με τα μαλλιά πλεξούδες» έλεγε το ρεπορτάζ.

Η κοπέλα που αφέθηκε ελεύθερη, μια 17χρονη, είπε μετά σε αξιωματικό του IDF ότι «οι γυναίκες στρατιώτες που ήταν αιχμάλωτες μαζί της τής έπλεξαν τα μαλλιά την ημέρα που θα αφηνόταν ελεύθερη».

«Μας φρόντισαν» είπε.

Αργότερα, σε συνέντευξη στο κανάλι Hidabroot, το μυστικό εν μέρει αποκαλύφθηκε: Η Merav Berger, μητέρα της Agam Berger, στρατιώτη που είναι ακόμη αιχμάλωτη της Χαμάς, ανέφερε ότι η κόρη της Agam «έπλεξε τα μαλλιά των άλλων γυναικών πριν από την αποφυλάκισή τους».

Πάντως, σημειώνει η Jerusalem Post, ίσως να μην είναι μόνο η Agam Berger που έπλεξε τα μαλλιά όσων απελευθερώθηκαν, αλλά και άλλες γυναίκες στρατιώτες που βρίσκονται ακόμη σε αιχμαλωσία.

