Ισραήλ: Μπαράζ ρουκετών εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο κατά της Χάιφα - Δείτε βίντεο

Μπαράζ επιθέσεων με πάνω από ενενήντα ρουκέτες εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον της Χάιφα τη Δευτέρα, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι κατάφερε να αναχαιτίσει τις περισσότερες με αρκετές ωστόσο να καταφέρνουν να διαπεράσουν την αεράμυνα, πλήττοντας περιοχές μέσα στην πόλη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις IDF, στο πρώτο μπαράζ 80 ρουκετών, οι περισσότερες καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα, με κάποιες να πέφτουν εντός της Χάιφα ενώ στο δεύτερο κύμα κατά το οποίο εκτοξεύτηκαν δέκα ρουκέτες είτε αναχαιτίστηκαν είτε έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ζημιές προκλήθηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα στην Kiryat Ata, ενώ ένας έφηβος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα γυαλιού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο δήμαρχος της Χάιφα Yona Yahav είπε στο ισραηλινό μέσο Channel 12 ότι ο αριθμός των ρουκετών που εκτοξεύτηκαν στη Χάιφα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους από τότε που η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται σε βόρειες κοινότητες στις 8 Οκτωβρίου 2024, αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.