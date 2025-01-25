Το Ισραήλ έθεσε σήμερα ως όρο για την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Γάζας την απελευθέρωση μιας ομήρου, της Αρμπέλ Γεχούντ, η οποία σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της Χαμάς που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, είναι "καλά στην υγεία της".

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας [Σ.τ.Σ: με τη Χαμάς που διαπραγματεύτηκε το Κατάρ με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αιγύπτου], το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει τη διέλευση των κατοίκων της Γάζας στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας «μέχρι να διευθετηθεί η απελευθέρωση της Αρμπέλ Γεχούντ, μιας πολίτη που υποτίθεται ότι θα αποφυλακιζόταν σήμερα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Δύο ηγέτες της Χαμάς είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Αρμπέλ Γεχούντ είναι «ζωντανή και καλά στην υγεία της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

