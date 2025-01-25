Γερμανία: Πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν το Ολοκαύτωμα

Τα στοιχεία προκαλούν σοκ: Σχεδόν το 40% των Γερμανών ερωτηθέντων σε μεγάλη έρευνα του Jewish Claims Conference, που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18 με 29, δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πως περίπου έξι εκατομμύρια Εβραίοι δολοφονήθηκαν την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως αποτέλεσμα της ναζιστικής μεθόδευσης του Ολοκαυτώματος.



Το 15%, όπως συνοψίζει η ιστοσελίδα tagesschau.de, πιστεύει ότι τα θύματα του Ολοκαυτώματος ήταν λιγότερα από δύο εκατομμύρια. Το 2% του συνόλου των πολιτών στη Γερμανία δηλώνει επίσης ότι το Ολοκαύτωμα δεν συνέβη ποτέ.



Τα στοιχεία αυτά προκαλούν έντονο προβληματισμό, με φόντο την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις της επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ περί «κομμουνιστή Χίτλερ» και περί «σοσιαλιστικού» ναζιστικού κόμματος.

Ο όρος «Ολοκαύτωμα» δεν είναι ευρέως «γνωστός»

Προβληματισμό όμως προκαλούν και τα στοιχεία που αποκαλύπτονται από τη συγκεκριμένη έρευνα ως προς την εξοικείωση νεαρών ενηλίκων με τους όρους Ολοκαύτωμα και Shoa.



Στη Γαλλία το 46% των νέων μεταξύ 18 και 29 ετών δηλώνουν ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ τον όρο Shoa, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως στη Γαλλία αντί του Ολοκαυτώματος. Στην Αυστρία καμία ιδέα για τον όρο Ολοκαύτωμα δηλώνει ότι έχει το 14% και στη Ρουμανία το 15% των ερωτηθέντων.



Στη Γερμανία ο όρος Ολοκαύτωμα είναι άγνωστος σε ένα ποσοστό γύρω στο 12%, ενώ πιο εξοικιωμένοι εμφανίζονται οι νέοι σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Πολωνία και Ουγγαρία.



Και μολονότι συχνά είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθήσει τα νούμερα στατιστικών, στην προκειμένη περίπτωση οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: ένας στους τέσσερις ενήλικες στη Γερμανία δεν γνωρίζει το όνομα κανενός στρατοπέδου συγκέντρωσης ή εξόντωσης.

«Το Ολοκαύτωμα μπορεί να ξανασυμβεί»

Ως προς τη διάδοση αντισημιτικού περιεχομένου που αρνείται το Ολοκαύτωμα, το 42% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα συνολικά δήλωσε ότι είχε δει αντίστοιχο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Instagram και 41% στο Tik Tok. Έπονται YouTube, Facebook και Χ.



Τέλος, ένα ακόμη εύρημα που συγκλονίζει είναι ότι στο σύνολο των οκτώ χωρών που μετείχαν στην έρευνα, η πλειονότητα εκτιμά ότι το Ολοκαύτωμα μπορεί να ξανασυμβεί. Στις ΗΠΑ κατά 76%, στη Γαλλία κατά 63% και στη Γερμανία κατά 61%.

