Η Χαμάς παρέδωσε σήμερα τέσσερις Ισραλινές στρατιωτίνες που είχε συλλάβει ως ομήρους στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στη συνέχεια στον ισραηλινό στρατό, με τη συνοδεία των οποίων πέρασαν σε ισραηλινό έδαφος και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

Οι Λιρί Αλμπάγκ, Καρίνα Αρίεβ, Ντανιέλα Γκιλμπόα και Ναάμα Λεβί- τέσσερις γυναίκες στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023-- «βρίσκονται σε διαδικασία επανένωσης με τους γονείς τους» στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Οι τέσσερις Ισραηλινές που απελευθερώθηκαν μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Οι τέσσερις κοπέλες οδηγήθηκαν νωρίτερα σε μία εξέδρα στην Πόλη της Γάζας εν μέσω ενός πλήθους Παλαιστινίων και περικυκλωμένες από δεκάδες ένοπλους άνδρες της Χαμάς. Χαιρέτισαν και χαμογέλασαν προτού αφεθούν ελεύθερες και εισέλθουν σε οχήματα της ΔΕΕΣ που τις μετέφεραν στο Ισραήλ.

Αφέθηκαν ελεύθερες με αντάλλαγμα την απελευθέρωση μιας ομάδας Παλαιστίνιων κρατουμένων βάσει συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος που ξέσπασε πριν από 15 μήνες στη Γάζα.

Οι τέσσερις στρατιωτίνες --η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Ναάμα Λεβί και η Λιρί Αλμπάγκ-- υπηρετούσαν σε παρατηρητήρια στην άκρη της Γάζας και απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς που επέδραμαν στη βάση τους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως 200 κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα στο πλαίσιο της ανταλλαγής. Σε αυτούς αναμένεται να περιλαμβάνονται μέλη της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, της Χαμάς και του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, μερικοί από τους οποίους εκτίουν ποινές ισοβίων.

Τουλάχιστον τέσσερα οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) έφθασαν στην Πόλη της Γάζας για να παραλάβουν τέσσερις Ισραηλινές ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς.

Τα τέσσερα οχήματα έφθασαν το ένα πίσω από το άλλο έχοντας στην κάθε πλευρά τους Παλαιστίνιους μαχητές.

Δεκάδες ένοπλοι μαχητές της Χαμάς και της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα σε πλατεία της Πόλης της Γάζας, όπου αναμενόταν να παραδοθούν από τον Ερυθρό Σταυρό τέσσερις Ισραηλινές στρατιωτίνες στο πλαίσιο της νέας ανταλλαγής Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Οι μαχητές των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς με στρατιωτικές στολές και κουκούλες έφθασαν πρώτοι με ημιφορτηγά γύρω στις 9:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) και ακολούθησαν εκείνοι των Ταξιαρχιών αλ Κουντς, της ένοπλης πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι απελευθέρωσε 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους

Λεωφορεία που μεταφέρουν τους Παλαιστίνιους κρατούμενους αναχώρησαν από 2 ισραηλινές φυλακές

Λεωφορεία που μετέφεραν Παλαιστίνιους κρατούμενους, οι οποίοι απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα και ανταλλάχθηκαν με ομήρους αναχώρησαν νωρίτερα από δύο ισραηλινές φυλακές, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα λεωφορεία αναχώρησαν από τη φυλακή Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και από τη φυλακή Κτζιότ, στην έρημο Νεγκέβ.

Mια Ισραηλινή που κρατείται όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας θα απελευθερωθεί την ερχόμενη εβδομάδα

Mια Ισραηλινή πολίτης που κρατείται όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας θα απελευθερωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ενημέρωσε τους διαμεσοβαλητές η Χαμάς αφότου το Ισραήλ είπε ότι θα έπρεπε να αφεθεί σήμερα ελεύθερη, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς στο Ρόιτερς.

Η όμηρος Αρμπέλ Γεχούντ θα αφεθεί ελεύθερη το ερχόμενο Σάββατο, είπε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο κατάλογος των 200 Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι

Η Χαμάς έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα τον κατάλογο των 200 Παλαιστίνιων κρατουμένων που αναμενόταν να απελευθερωθούν σήμερα.

Στους 200 κρατουμένους περιλαμβάνονται έγκλειστοι που βρίσκονται χρόνια στη φυλακή και άλλοι που έχουν καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές.

Η Χαμάς ανέφερε πως 70 από τους 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν σήμερα από το Ισραήλ θα απελαθούν από τα Παλαιστινιακά Εδάφη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει σήμερα τον Παλαιστίνιο κρατούμενο που έχει παραμείνει αδιάκοπα το μεγαλύτερο διάστημα στη φυλακή

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει σήμερα τον Παλαιστίνιο κρατούμενο που έχει παραμείνει αδιάκοπα το μεγαλύτερο διάστημα στη φυλακή, τον Μοχάμεντ Τους, ο οποίος είναι φυλακισμένος για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, σύμφωνα με την Λέσχη Παλαιστινίων Κρατουμένων.

Σε ηλικία 69 ετών και φυλακισμένος από το 1985, ο Τους, μέλος της Φάταχ, του κινήματος που ίδρυσε ο Γιάσερ Αραφάτ, ο ιστορικός ηγέτης των Παλαιστινίων, βρίσκεται στη λίστα των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα με τις τέσσερις Ισραηλινές ομήρους που απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτή η μκο υπεράσπισης κρατουμένων.

Το Ισραήλ θέτει ως όρο για την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα του θύλακα την απελευθέρωση μιας ομήρου

Το Ισραήλ έθεσε σήμερα ως όρο για την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Γάζας την απελευθέρωση μιας ομήρου, της Αρμπέλ Γεχούντ, η οποία σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της Χαμάς που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, είναι "καλά στην υγεία της".

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας [Σ.τ.Σ: με τη Χαμάς που διαπραγματεύτηκε το Κατάρ με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αιγύπτου], το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει τη διέλευση των κατοίκων της Γάζας στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας «μέχρι να διευθετηθεί η απελευθέρωση της Αρμπέλ Γεχούντ, μιας πολίτη που υποτίθεται ότι θα αποφυλακιζόταν σήμερα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Δύο ηγέτες της Χαμάς είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Αρμπέλ Γεχούντ είναι «ζωντανή και καλά στην υγεία της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

