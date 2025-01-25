Ισραήλ: Ποιες είναι οι 4 όμηροι που απελευθερώθηκαν

Οι τέσσερις Ισραηλινές στρατιωτίνες που αφέθηκαν σήμερα ελεύθερες από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Γάζα, έπειτα από 477 ημέρες αιχμαλωσίας, παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε νωρίτερα πως οι τέσσερις όμηροι που αφέθηκαν ελεύθερες βρίσκονται τώρα στο Ισραήλ. Υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας τους και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

Οι τέσσερις στρατιωτίνες --η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Ναάμα Λεβί και η Λιρί Αλμπάγκ-- υπηρετούσαν σε παρατηρητήρια στην άκρη της Γάζας και απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς που επέδραμαν στη βάση τους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Και οι τέσσερις ανήκαν σε μια κυρίως γυναικεία ομάδα παρατηρητών με έδρα της τη Γάζα και έργο της να ελέγχει για πιθανή κινητικότητα μελών της Χαμάς.

Πλάνα που δείχνουν τη σύλληψή τους καθώς και μιας άλλης στρατιωτίνας στη στρατιωτική βάση Ναχάλ Οζ μεταδόθηκαν τον περασμένο χρόνο από την ισραηλινή τηλεόραση μετά την άδεια που έδωσαν οι οικογένειές τους σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν και να αυξήσουν την πίεση για την επιστροφή τους.

Οι τέσσερις γυναίκες έδειχναν σε σύγχυση και φορούσαν ακόμη τις πιτζάμες τους, όπως προκύπτει από φωτογραφίες που ελήφθησαν από κάμερες που έφεραν πάνω τους μέλη της Χαμάς και τα οποία ανέκτησε ο ισραηλινός στρατός. Σε αυτά φαίνονται οι γυναίκες καθισμένες στο πάτωμα με δεμένα τα χέρια τους, κάποιες μάλιστα ήταν μέσα στα αίματα.

Οι τέσσερις όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι οι:

-- Ναάμα Λεβί: 20 ετών. Βίντεο με την Λεβί πάνω σε ένα τζιπ στη Γάζα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα σε λίγες ώρες από την απαγωγή της. Την δείχνει με μώλωπες και αμυχές, το πίσω μέρος του παντελονιού της είχε λεκέ από αίμα και τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της. Ένοπλος την έσπρωχνε για να επιβιβαστεί σε όχημα ενώ κόσμος που βρισκόταν εκεί φώναζε "Ο Θεός είναι Ύψιστος!" στα αραβικά. Μόλις είχε ξεκινήσει τη στρατιωτική της θητεία όταν σημειώθηκε η επίθεση και την ώρα που την έσπρωχναν για να ανέβει στο τζιπ παρακαλούσε: ''Εχω φίλους στην Παλαιστίνη", όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό.

--Ντανιέλα Γκιλμπόα: 20 ετών. Τραυματίστηκε στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και στο βίντεο που δείχνει τη σύλληψή της φαίνεται να κουτσαίνει.

Τον περασμένο χρόνο εμφανίστηκε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Χαμάς, το οποίο την δείχνει να απευθύνεται οργισμένα στην κυβέρνηση για να εργαστεί για την απελευθέρωσή της και να λέει ότι νιώθει εγκαταλελειμμένη.

--Λιρί Αλμπάγκ: 19 ετών. Συνελήφθη όμηρος μιάμιση ημέρα μετά την έναρξη της στρατιωτικής της θητείας, μετέδωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα μέσα στο μήνα η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που την δείχνει να διαβάζει ένα μήνυμα στο οποίο κάνει έκκληση για την απελευθέρωσή της.

--Καρίνα Αριέβ: 20 ετών. Λίγο προτού συλληφθεί κατάφερε να μιλήσει σύντομα με τους γονείς της και έστειλε στην οικογένειά της ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα, μετέδωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Μια φωτογραφία της σε συνθήκες ομηρείας που έδωσε στη συνέχεια στη δημοσιότητα η Χαμάς την δείνει με το κεφάλι της δεμένο και κηλίδες αίματος στον επίδεσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

