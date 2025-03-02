Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, επικεφαλής ενός ακροδεξιού κόμματος που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε την αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και ζήτησε να ξεκινήσουν και πάλι οι μάχες «μέχρι την πλήρη νίκη» επί της Χαμάς.

«Η απόφαση (…) να διακοπεί εντελώς η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι την καταστροφή της Χαμάς ή την πλήρη παράδοσή της και την απελευθέρωση των ομήρων μας είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», σχολίασε ο Σμότριχ στο Telegram.

Ο Ισραηλινός υπουργός ζήτησε εξάλλου «τώρα να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως το συντομότερο δυνατό και όσο πιο βίαια γίνεται εναντίον του ανηλεούς εχθρού, μέχρι την τελική νίκη».

«Παραμείναμε στην κυβέρνηση για να το φροντίσουμε», υπογράμμισε ο Σμότριχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

