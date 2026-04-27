Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε βομβαρδισμούς σε θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα και άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι βομβαρδισμοί στοχεύουν υποδομές της Χεζμπολάχ.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.

«Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει θέσεις υποδομών της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα και σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η οποία πρόσφατα παρατάθηκε, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε «επιθέσεις που σχεδιάζονται, επίκεινται ή συνεχίζονται» και διεξάγει σχεδόν καθημερινά πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η σιιτική οργάνωση θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

