Viral έχει γίνει ένα καλεσμένος στο δείπνο του Λευκού Οίκου, όπου έπεσαν πυροβολισμοί το βράδυ του Σαββάτου, καθώς την ώρα του πανικού και της αναταραχής η κάμερα του CNN τον κατέγραψε να κάθεται ήσυχα στο τραπέζι του και να τρώει τη σαλάτα του.

Ο Michael Glantz, κορυφαίος ατζέντης του Creative Artists Agency σχολίασε πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πέσει στο πάτωμα παρ΄ότι άκουσε τους πυροβολισμούς έξω από την αίθουσα δεξιώσεων.

«Είμαι Νεοϋορκέζος. Κάθε μέρα καθημερινά με σειρήνες… Δεν φοβήθηκα. Υπήρχαν εκατοντάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που πετάγονται πάνω από τραπέζια και καρέκλες, και ήθελα να παρακολουθήσω», δήλωσε στους New York Times.

Και συνέχισε, με μια δόση χιούμορ: «Πολλοί άνθρωποι μού είπαν: “Γιατί δεν έπεσες στο πάτωμα; Όλοι οι άλλοι στο τραπέζι σου και στην αίθουσα ήταν στο πάτωμα”. Πρώτον, έχω πρόβλημα στη μέση. Δεν μπορούσα να πέσω στο πάτωμα, και αν το έκανα, θα έπρεπε να φέρουν κόσμο για να με σηκώσει. Και δεύτερον, είμαι μανιακός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βάλω το καινούργιο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα του Hilton. Δεν γινόταν».

Ο Michael Glantz δεν ενοχλείται καθόλου που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, όπου τον αποκαλούν «salad man».

Για όσους απορούν, η σαλάτα ήταν μπουράτα.

Δείτε το βίντεο:





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.