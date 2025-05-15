Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, αφού προηγουμένως η ρίψη του ενεργοποίησε τις σειρήνες στην Ιερουσαλήμ και στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν από λίγο σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Είναι η τρίτη φορά σε τρεις ημέρες που ο στρατός ανακοινώνει μια τέτοια αναχαίτιση.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η δράση τους αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους.

Στις 4 Μαΐου, ένας πύραυλος των Χούθι για πρώτη φορά έπληξε την περίμετρο του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουρόν, μια επίθεση που οδήγησε τις περισσότερες ξένες αεροπορικές εταιρίες που εξυπηρετούν το Τελ Αβίβ να αναστείλουν τις πτήσεις τους.

Σε αντίποινα για τις επιθέσεις αυτές, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε αρκετά πλήγματα τους τελευταίους μήνες κατά στόχων των Χούθι στην Υεμένη, όπου έθεσε εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της Σαναά και βομβάρδισε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου την περασμένη εβδομάδα.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ σύναψαν, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, συμφωνία εκεχειρίας με τους Χούθι, θέτοντας τέλος σε εβδομάδες αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων ως αντίποινα για τις πυραυλικές επιθέσεις των ανταρτών και των επιθέσεών τους κατά πλοίων στα ανοιχτά της Υεμένης.

