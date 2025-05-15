Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» στη φιλία του Ισραήλ με τις ΗΠΑ; Οι σχέσεις των δύο κρατών δεν φαίνεται να διανύουν τις καλύτερες των ημερών τους, ωστόσο αυτό δεν συνεπάγεται ότι το Τελ Αβίβ έπαψε να είναι ο βασικός σύμμαχος, το ισχυρό όπλο των ΗΠΑ στην περιοχή και αντιστοίχως η Ουάσινγκτον να είναι ο βασικός σύμμαχος και το στήριγμα του Ισραήλ.

Για πρώτη φορά, ωστόσο, έχει ξεκινήσει μία συζήτηση, μία αναφορά σε «κόκκινες γραμμές». Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ «άμαψε κόκκινο» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και ταυτόχρονα, μπήκε στη διαδικασία συζήτησης και μίας πιθανής συμφωνίας με την Τεχεράνη, το Τελ Αβίβ βρέθηκε αντιμέτωπο με μία μεγάλη ψυχρολουσία.

Η πρώτη... παράπλευρη συνέπεια, ήταν η Γάζα. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου γύρισε την πλάτη στο πλάνο για ουδερότητα και ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας και εξαπέλυσε νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δεν θα σταματήσει τον πόλεμο έως ότου εξαφανίσει τη Χαμάς, τονίζοντας μάλιστα ότι το Ισραήλ θα κατακτήσει «ολόκληρη τη Γάζα» και θα την κρατήσει.

Ήταν η πρώτη αντίδραση του Τελ Αβίβ στις επαφές Τραμπ με την Τεχεράνη.

Ισραηλινός αξιωματούχος, υπό το καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε στην Jerusalem Post την Πέμπτη, ότι μία πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, «θα ήταν προβληματική». Στο ίδιο μήκος κύματος και δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, θα ακυρώσει τη βάση των θέσεων του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

