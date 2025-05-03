Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ενώ οι ΗΠΑ εντείνουν τα πλήγματά τους στη χώρα αυτή κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν σε αριθμό περιοχών του Ισραήλ μετά την εκτόξευση του πυραύλου.

"Μετά την ενεργοποίηση σειρήνων σε αριθμό περιοχών του Ισραήλ, πύραυλος που εξαπολύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε", ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε σύντομη ανακοίνωσή του στο Telegram.

Δημοσιογράφος του AFP στην Ιερουσαλήμ άκουσε σειρήνες μέσα στη νύχτα. Καμία πληροφορία όσον αφορά το μέρος στο οποίο αναχαιτίστηκε ο πύραυλος δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμη.

Από την πλευρά του, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι, το Saba, μετέδωσε στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε ότι υπήρξαν πλήγματα, τα οποία αυτό απέδωσε στις ΗΠΑ, στην πρωτεύουσα Σαναά, τη γειτονική περιοχή Μπάνι Χάσις και αυτή της Χαμπ αλ Σάαφ, στη βόρεια Υεμένη, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή τον Μάρτιο για πλήγματα σε ευρεία κλίμακα κατά των ανταρτών Χούθι για τη μείωση των δυνατοτήτων τους και την αποτροπή των επιθέσεών τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εναντίον του Ισραήλ.

Οι Χούθι βάζουν επίσης στο στόχαστρο πλοία που σύμφωνα με αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, περιοχή ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν σταματήσει όταν τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τη 19η Ιανουαρίου, αλλά οι Χούθι τις ξανάρχισαν όταν ο ισραηλινός στρατός την τερμάτισε και ξανάρχισε τις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις του στη Γάζα τη 18η Μαρτίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν αρχίσει ήδη επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν τον Ιανουάριο του 2024 να πλήττουν θέσεις των ανταρτών Χούθι για να τους αναγκάσουν να σταματήσουν τις ενέργειές τους αυτές. Η εκστρατεία τους εντατικοποιήθηκε αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι έχει πλήξει πάνω από 800 στόχους στην Υεμένη από τα μέσα Μαρτίου, σκοτώνοντας εκατοντάδες "μαχητές" στις τάξεις των ανταρτών Χούθι, μεταξύ των οποίων μέλη της ηγεσίας τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

